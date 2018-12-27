АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Кредитную карту Марины Африкантовой «съел» банкомат на Сейшелах

Возлюбленная Романа Капаклы – Марина Африкантова осталась на Сейшельских островах без денег.

Несколько часов назад победитель проектного конкурса «Человек года 2018» сообщил своим поклонникам неприятную новость. Как оказалось, у Марины банкомат «съел» кредитную карту, а вернуть ее Африкантовой отказались, пока девушка не предоставит сотрудникам банка свой паспорт.

Кредитную карту Марины Африкантовой «съел» банкомат на Сейшелах

Нужно сказать, что многих телезрителей «Дома-2» удивило, что Марина не смогла подтвердить в банке свою личность. По мнению поклонников реалити-шоу, у Африкантовой и у других участников проекта на самом деле отбирают документы, о чем не единожды говорили некоторые домовцы, которые со скандалом покидали Периметр.

Сам Роман на данный момент находится в больнице. Наш портал уже писал о том, что Капаклы, исполняя один из своих любимых трюков, повредил колено, да настолько сильно, что вполне возможным является тот момент, что совсем скоро избраннику Африкантовой будут делать операцию.

Кредитную карту Марины Африкантовой «съел» банкомат на Сейшелах

После происшествия Рома и Марина начали «слезно» просить руководство «Дома-2» отпустить их в Москву, так как хотят обратиться к врачу, которому доверяют. Впрочем, ведущие отказали влюбленным в их просьбе. Сейчас за Капаклы присматривают сейшельские медики, от которых парочка то и дело отказывается.

А вчера в прямой эфир вышла мама Марины – Татьяна Владимировна, которая заявила, что у ее дочери и будущего зятя отобрали документы, чтобы те самовольно не покинули острова.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Маликов показал в Instagram ролик с
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и
Роспотребнадзор: Дед Мороз может оказаться
В США грабитель, просидевший четыре часа на
Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно
Глафира Тарханова опровергла слухи о своей пятой
Кредитную карту Марины Африкантовой «съел»
Хейтеры раскритиковали певицу Глюкозу в
Настя Задорожная обнародовала в Instagram фото в
Motorola P40 не имеет выреза для камеры на дисплее
Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе,
Владу Кадони напомнили, как его унижали на
Надежда Ангарская рассказала об отношениях с
Cadillac в России выпускает юбилейную спецверсию
Эксперты назвали черты личности, помогающие
Автобренд бренд Toyota представил спортивную
Рождественская речь королевы Великобритании
Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании
Ученые рассказали о способах справиться с
Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром
«ГАЗель Next» оснастят в следующем году эйрбэгами
Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины
Баста пригласил на концерт оставившую открытку на
Даша Астафьева показала в Instagram "голые" фото
Ученые рассказали, какой будет жизнь на Земле
Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется
В МВД рассказали о самом подделываемом алкоголе в
Первый современный электрический Porsche получит
В новой книге Митио Каку назвал неизбежной
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
Просмотреть все новости