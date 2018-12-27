Кредитную карту Марины Африкантовой «съел» банкомат на Сейшелах





Несколько часов назад победитель проектного конкурса «Человек года 2018» сообщил своим поклонникам неприятную новость. Как оказалось, у Марины банкомат «съел» кредитную карту, а вернуть ее Африкантовой отказались, пока девушка не предоставит сотрудникам банка свой паспорт.Нужно сказать, что многих телезрителей «Дома-2» удивило, что Марина не смогла подтвердить в банке свою личность. По мнению поклонников реалити-шоу, у Африкантовой и у других участников проекта на самом деле отбирают документы, о чем не единожды говорили некоторые домовцы, которые со скандалом покидали Периметр.Сам Роман на данный момент находится в больнице. Наш портал уже писал о том, что Капаклы, исполняя один из своих любимых трюков, повредил колено, да настолько сильно, что вполне возможным является тот момент, что совсем скоро избраннику Африкантовой будут делать операцию.После происшествия Рома и Марина начали «слезно» просить руководство «Дома-2» отпустить их в Москву, так как хотят обратиться к врачу, которому доверяют. Впрочем, ведущие отказали влюбленным в их просьбе. Сейчас за Капаклы присматривают сейшельские медики, от которых парочка то и дело отказывается.А вчера в прямой эфир вышла мама Марины – Татьяна Владимировна, которая заявила, что у ее дочери и будущего зятя отобрали документы, чтобы те самовольно не покинули острова.