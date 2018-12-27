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Мачеха Линдси Лохан арестована за агрессию в нетрезвом состоянии

Кейт Лохан, 36-летняя мачеха голливудской актрисы Линдси Лохан, арестована за то, что, будучи в нетрезвом состоянии, проявила агрессию по отношению к водителю автобуса. Об этом сообщил источник WFMZ.

Мачеха Линдси Лохан арестована за агрессию в нетрезвом состоянии

Инцидент произошел 25 декабря, когда католики отмечали Рождество. Кейт Лохан затеяла драку с женщиной, управлявшей общественным транспортом, так как не вышла вовремя в нужном ей месте. Как рассказали свидетели, она набросилась с кулаками на пострадавшую особу, схватила ее, и даже села на водительское место, чтобы самой вести автобус.

По сообщениям полиции, мачеха голливудской звезды находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кейт Лохан выдвинули сразу несколько обвинений, но пока что ее освободили из-под стражи под залог.

Примечательно, что падчерица нетрезвой скандалистки Линдси Лохан некоторое время назад также совершала нелицеприятные поступки, однако, пережив очередной кризис, взялась за ум и теперь реализовывает собственный проект – снимает реалити-шоу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:53

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