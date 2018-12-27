Мачеха Линдси Лохан арестована за агрессию в нетрезвом состоянии





Инцидент произошел 25 декабря, когда католики отмечали Рождество. Кейт Лохан затеяла драку с женщиной, управлявшей общественным транспортом, так как не вышла вовремя в нужном ей месте. Как рассказали свидетели, она набросилась с кулаками на пострадавшую особу, схватила ее, и даже села на водительское место, чтобы самой вести автобус.По сообщениям полиции, мачеха голливудской звезды находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кейт Лохан выдвинули сразу несколько обвинений, но пока что ее освободили из-под стражи под залог.Примечательно, что падчерица нетрезвой скандалистки Линдси Лохан некоторое время назад также совершала нелицеприятные поступки, однако, пережив очередной кризис, взялась за ум и теперь реализовывает собственный проект – снимает реалити-шоу.