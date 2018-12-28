Автобренд JAC собирается привезти в Россию два кроссовера S4 и S7





Паркетник версии JAC S7 обладает средними размерами. Его комплектуют двумя турбированными силовыми агрегатами на полтора либо два литра. Первый двигатель генерирует 163 лошадиные силы, а второй – 177 «лошадок» соответственно. Вместе с силовыми установками работает 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Кроссовер JAC S4 в базовой комплектации оснащают 1,6-литровым мотором на 120 лошадиных сил. Более продвинутая версия паркетника оснащается 1,5-литровым турбодвигателем на 150 лошадиных сил. Моторы осуществляют работу на пару с вариатором, а также шестискоростной механической КПП.Модели для отечественного авторынка подорожают по сравнению с аналогами, которые реализуют в Китае. В будущем году анонсируют комплектации, а также расценки авто.