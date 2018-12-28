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Автобренд JAC собирается привезти в Россию два кроссовера S4 и S7

Автобренд JAC в будущем году планирует на отечественный рынок привезти два кроссовера S4 и S7. В Китае базовые комплектации моделей стоят 680 тыс. и 1,1 млн. руб. соответственно.

Автобренд JAC собирается привезти в Россию два кроссовера S4 и S7


Паркетник версии JAC S7 обладает средними размерами. Его комплектуют двумя турбированными силовыми агрегатами на полтора либо два литра. Первый двигатель генерирует 163 лошадиные силы, а второй – 177 «лошадок» соответственно. Вместе с силовыми установками работает 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Кроссовер JAC S4 в базовой комплектации оснащают 1,6-литровым мотором на 120 лошадиных сил. Более продвинутая версия паркетника оснащается 1,5-литровым турбодвигателем на 150 лошадиных сил. Моторы осуществляют работу на пару с вариатором, а также шестискоростной механической КПП.

Модели для отечественного авторынка подорожают по сравнению с аналогами, которые реализуют в Китае. В будущем году анонсируют комплектации, а также расценки авто.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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