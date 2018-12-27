Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе, как Андрей Черкасов и Кристина Ослина





Так, несколько месяцев назад молодой человек попал в больницу чуть ли не за неделю до росписи, потом возникли проблемы с документами, так как Леша не имеет российского гражданства, а теперь, когда все вопросы улажены и до свадьбы оставалось всего несколько дней, в больницу попала Майя, которой предстоит длительное лечение.Однако возлюбленные не собираются сдаваться, сейчас они продолжают твердить, что их свадьба обязательно состоится, но, когда именно, они еще не знают. А на днях Купин и Донцова воодушевились поступком Андрея Черкасова и Кристины Ослиной, которые втайне ото всех зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов столицы и только через неделю сообщили об этом публике.Теперь участники реалити-шоу тоже хотят без лишней огласки сходить в ЗАГС, а после просто предоставить поклонникам свидетельство о браке в качестве доказательства. Что касается свадьбы, то они обязательно ее устроят, но уже будучи при этом законными мужем и женой.Вот только многие зрители телестройки сомневаются, что Майя и Леша действительно распишутся. Несмотря на то, что вместе ребята уже больше года, они все равно считают, что их пара проектная, и на самом деле участники не любят друг друга.