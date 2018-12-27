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Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе, как Андрей Черкасов и Кристина Ослина

Участники телепроекта «Дом-2» Алексей Купин и Майя Донцова вместе уже больше года. Они давно говорят о свадьбе, но никак не могут узаконить свои отношения. По необъяснимому стечению обстоятельств, каждый раз, когда ребята планируют отправиться в ЗАГС, а после устроить пышное торжество, вмешиваются какие-то внешние силы, которые не дают им это сделать.

Так, несколько месяцев назад молодой человек попал в больницу чуть ли не за неделю до росписи, потом возникли проблемы с документами, так как Леша не имеет российского гражданства, а теперь, когда все вопросы улажены и до свадьбы оставалось всего несколько дней, в больницу попала Майя, которой предстоит длительное лечение.

Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе, как Андрей Черкасов и Кристина Ослина

Однако возлюбленные не собираются сдаваться, сейчас они продолжают твердить, что их свадьба обязательно состоится, но, когда именно, они еще не знают. А на днях Купин и Донцова воодушевились поступком Андрея Черкасова и Кристины Ослиной, которые втайне ото всех зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов столицы и только через неделю сообщили об этом публике.

Теперь участники реалити-шоу тоже хотят без лишней огласки сходить в ЗАГС, а после просто предоставить поклонникам свидетельство о браке в качестве доказательства. Что касается свадьбы, то они обязательно ее устроят, но уже будучи при этом законными мужем и женой.

Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе, как Андрей Черкасов и Кристина Ослина

Вот только многие зрители телестройки сомневаются, что Майя и Леша действительно распишутся. Несмотря на то, что вместе ребята уже больше года, они все равно считают, что их пара проектная, и на самом деле участники не любят друг друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:07

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