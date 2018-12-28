Специалисты назвали важные добавки во время новогодних праздников





В зимнее время очень мало солнечного света и поэтому витамин D крайне важный для организма. Данное вещество необходимо для зубов, костей, а также роста человека. Витамин B12 поможет в хорошей работе сердца, пищеварении, памяти, стабилизации энергетического уровня и поднятии настроения. Добавка в особенности полезна для людей-вегетарианцев, которые не имеют сбалансированной пищи. Важную роль играет также прием людьми пробиотиков, так как болезнь кишечника может спровоцировать множество проблем, включая беспокойство и депрессию. Ежедневный прием магния улучшает здоровье нервной системы, помогая людям избавиться от бессонницы, минимизировать стрессовое состояние, а также раздражительность.В данный список эксперты отнесли суперфуды, а именно побеги пророщенных различных злаков, семена чиа, спирулину, а также продукт пчеловодства. Они имеют незаменимые минералы, антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые являются важными для организма людей.