Специалисты назвали важные добавки во время новогодних праздников
Специалисты сообщили, что пришла пора для приема добавок которые укрепляют иммунитет, повышают энергию и улучшают общее самочувствие. Ученые озвучили ряд важных витаминов, про которые не стоит забывать на новогодних праздниках, а также в течение года.
В зимнее время очень мало солнечного света и поэтому витамин D крайне важный для организма. Данное вещество необходимо для зубов, костей, а также роста человека. Витамин B12 поможет в хорошей работе сердца, пищеварении, памяти, стабилизации энергетического уровня и поднятии настроения. Добавка в особенности полезна для людей-вегетарианцев, которые не имеют сбалансированной пищи. Важную роль играет также прием людьми пробиотиков, так как болезнь кишечника может спровоцировать множество проблем, включая беспокойство и депрессию. Ежедневный прием магния улучшает здоровье нервной системы, помогая людям избавиться от бессонницы, минимизировать стрессовое состояние, а также раздражительность.
В данный список эксперты отнесли суперфуды, а именно побеги пророщенных различных злаков, семена чиа, спирулину, а также продукт пчеловодства. Они имеют незаменимые минералы, антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые являются важными для организма людей.
В зимнее время очень мало солнечного света и поэтому витамин D крайне важный для организма. Данное вещество необходимо для зубов, костей, а также роста человека. Витамин B12 поможет в хорошей работе сердца, пищеварении, памяти, стабилизации энергетического уровня и поднятии настроения. Добавка в особенности полезна для людей-вегетарианцев, которые не имеют сбалансированной пищи. Важную роль играет также прием людьми пробиотиков, так как болезнь кишечника может спровоцировать множество проблем, включая беспокойство и депрессию. Ежедневный прием магния улучшает здоровье нервной системы, помогая людям избавиться от бессонницы, минимизировать стрессовое состояние, а также раздражительность.
В данный список эксперты отнесли суперфуды, а именно побеги пророщенных различных злаков, семена чиа, спирулину, а также продукт пчеловодства. Они имеют незаменимые минералы, антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые являются важными для организма людей.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00