АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Специалисты назвали важные добавки во время новогодних праздников

Специалисты сообщили, что пришла пора для приема добавок которые укрепляют иммунитет, повышают энергию и улучшают общее самочувствие. Ученые озвучили ряд важных витаминов, про которые не стоит забывать на новогодних праздниках, а также в течение года.

Специалисты назвали важные добавки во время новогодних праздников


В зимнее время очень мало солнечного света и поэтому витамин D крайне важный для организма. Данное вещество необходимо для зубов, костей, а также роста человека. Витамин B12 поможет в хорошей работе сердца, пищеварении, памяти, стабилизации энергетического уровня и поднятии настроения. Добавка в особенности полезна для людей-вегетарианцев, которые не имеют сбалансированной пищи. Важную роль играет также прием людьми пробиотиков, так как болезнь кишечника может спровоцировать множество проблем, включая беспокойство и депрессию. Ежедневный прием магния улучшает здоровье нервной системы, помогая людям избавиться от бессонницы, минимизировать стрессовое состояние, а также раздражительность.

В данный список эксперты отнесли суперфуды, а именно побеги пророщенных различных злаков, семена чиа, спирулину, а также продукт пчеловодства. Они имеют незаменимые минералы, антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые являются важными для организма людей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты назвали важные добавки во время
Специалисты составили рейтинг самых ненадежных
Наталья Сергунина: календарь выставок-2019 для
Эмир Кустурица рассказал о будущем фильме по
Вернувшаяся на сцену МакSим рассказала, чем
Наталья Сергунина рассказала о фестивале
Легально срубить ёлку на праздник можно после
ГК «Инград» закончила строительство дороги в ЖК
ГК «Инград» вручила обманутым дольщикам ключи от
Группа компаний «Инград» вводит в эксплуатацию
Кристина Орбакайте впервые сводила дочь в Большой
Максим Галкин опубликовал в Instagram фото в
Мачеха Линдси Лохан арестована за агрессию в
Эмили Ратаковски показала в Instagram пикантные
Агния Дитковските трогательно поздравила брата
Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее
Роскомнадзор анонсировал рейтинг самых популярных
Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук похвастала
Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram
Елена Проклова рассказала о пророчестве Ванги для
Поклонники осудили Настасью Самбурскую за
Дмитрий Маликов показал в Instagram ролик с
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и
Роспотребнадзор: Дед Мороз может оказаться
В США грабитель, просидевший четыре часа на
Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно
Глафира Тарханова опровергла слухи о своей пятой
Кредитную карту Марины Африкантовой «съел»
Хейтеры раскритиковали певицу Глюкозу в
Настя Задорожная обнародовала в Instagram фото в
Просмотреть все новости