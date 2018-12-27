Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании известно бизнесмена Михаила Куснировича

«Ксюш, как же Вам хорошо в синем! Просто невозможно наглядеться на Вас! А новая прическа..Очень красивая! Помолодели на 10 лет» - продолжают писать в Сети.

Не секрет, что в канун Нового года повсюду проходят новогодние светские мероприятия, которые, как видно, с удовольствием спешит посетить бывший кандидат на пост президента РФ 2018 года.Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в красивом длинном платье синего цвета. На снимке Собчак запечатлена в компании не своего любимого супруга Максима Виторгана, а с известным российским предпринимателем Михаилом Куснировичем.Под фото телезнаменитость поспешила сообщить своим подписчикам, что посетила в Петровском Пассаже семейный ужин, после которого у нее наконец-то появилось новогоднее настроение.Почему Собчак посетила мероприятие не со своим супругом, а с популярным российским бизнесменом, до сих пор непонятно. Впрочем, новая публикация Ксении очень многим ее поклонникам понравилась. По словам фанатов, синее платье очень идет знаменитости, а ее новая прическа сделала ее на несколько лет моложе.К слову, на днях Ксения показала своим фанатам лицо 2-летнего сына Платона, который, по мнению фолловеров, очень похож на своего звездного папу.