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Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании известно бизнесмена Михаила Куснировича

Бывшая телеведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак посетила семейный новогодний ужин, который прошел в Петровском Пассаже.

Не секрет, что в канун Нового года повсюду проходят новогодние светские мероприятия, которые, как видно, с удовольствием спешит посетить бывший кандидат на пост президента РФ 2018 года.

Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании известно бизнесмена Михаила Куснировича

Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в красивом длинном платье синего цвета. На снимке Собчак запечатлена в компании не своего любимого супруга Максима Виторгана, а с известным российским предпринимателем Михаилом Куснировичем.

Под фото телезнаменитость поспешила сообщить своим подписчикам, что посетила в Петровском Пассаже семейный ужин, после которого у нее наконец-то появилось новогоднее настроение.

Почему Собчак посетила мероприятие не со своим супругом, а с популярным российским бизнесменом, до сих пор непонятно. Впрочем, новая публикация Ксении очень многим ее поклонникам понравилась. По словам фанатов, синее платье очень идет знаменитости, а ее новая прическа сделала ее на несколько лет моложе.

Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании известно бизнесмена Михаила Куснировича

«Ксюш, как же Вам хорошо в синем! Просто невозможно наглядеться на Вас! А новая прическа..Очень красивая! Помолодели на 10 лет» - продолжают писать в Сети.

К слову, на днях Ксения показала своим фанатам лицо 2-летнего сына Платона, который, по мнению фолловеров, очень похож на своего звездного папу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:34

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