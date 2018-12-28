Эмир Кустурица рассказал о будущем фильме по романам Достоевского





Кинорежиссер Эмир Кустурица в общении с сотрудниками агентства рассказал о том, что давно планирует снять ленту по мотивам сразу двух рассказов «Идиот» и «Преступление и наказание», созданных российским писателем Федором Достоевским.Кустурица сообщил, что уже давно продумывает сценарий фильма. Сейчас уже принято решение провести основные съемки в КНР. Режиссер подчеркнул, что этот фильм непременно увидит свет. О данной картине он постоянно думает. Сейчас Кустурица решает, с какой страны начать съемку, выбирая между КНР, Аргентиной и Россией. Отвечая на вопрос о стадии готовности фильма кинорежиссер рассказал о том, что его заставил приостановить разработки картины инцидент, произошедший осенью этого года в городе Белград. Он вспомнил случай с семидесятилетней женщиной, которая лишила жизни застройщика якобы за то, что тот требовал выселения ее семьи ради овладения земельным участком. Комментируя данный случай Кустурица заметил, что: "Произошла обратная история. Бабушка больше не жертва - она стала убийцей".