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Эмир Кустурица рассказал о будущем фильме по романам Достоевского

Эмир Кустурица рассказал о планах снять фильм по романам Федора Достоевского. Информацией поделилось агентство РИА Новости.
Эмир Кустурица рассказал о будущем фильме по романам Достоевского

Кинорежиссер Эмир Кустурица в общении с сотрудниками агентства рассказал о том, что давно планирует снять ленту по мотивам сразу двух рассказов «Идиот» и «Преступление и наказание», созданных российским писателем Федором Достоевским.

Кустурица сообщил, что уже давно продумывает сценарий фильма. Сейчас уже принято решение провести основные съемки в КНР. Режиссер подчеркнул, что этот фильм непременно увидит свет. О данной картине он постоянно думает. Сейчас Кустурица решает, с какой страны начать съемку, выбирая между КНР, Аргентиной и Россией. Отвечая на вопрос о стадии готовности фильма кинорежиссер рассказал о том, что его заставил приостановить разработки картины инцидент, произошедший осенью этого года в городе Белград. Он вспомнил случай с семидесятилетней женщиной, которая лишила жизни застройщика якобы за то, что тот требовал выселения ее семьи ради овладения земельным участком. Комментируя данный случай Кустурица заметил, что: "Произошла обратная история. Бабушка больше не жертва - она стала убийцей".



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 00:00

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