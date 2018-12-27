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Агния Дитковските трогательно поздравила брата Доминика с 19-летием

Российская актриса Агния Дитковските трогательно поздравила брата Доминика с 19-летием. В личном блоге в Instagram артистка написала теплые и нежные слова в адрес именинника.

Агния Дитковските трогательно поздравила брата Доминика с 19-летием

Звезда написала в Instagram, что очень рада, что в ее жизни есть такой "родной, близкий и настоящий" человек. Агния Дитковските рассказала, что если бы в детстве мечтала о братике, то именно о таком, как Доминик. Знаменитость пожелала имениннику "держать марку", не терять себя и развиваться. Агния написала, что очень любит родного брата.

К поздравлениям присоединилась и мама Доминика - знаменитая отечественная актриса Татьяна Лютаева. Она отметила, что гордится сыном и благодарна ему за все. Родительница пожелала наследнику удачи во всех начинаниях.

Поклонники также не забыли поздравить Доминика Раманаускаса: "С днём рождения Dominik!", "С Днем Рождения!!! Великих свершений!!!!".

Доминика, как и многих детей звездных родителей, очень часто называют представителем "золотой молодежи". Однако молодой человек не любит это выражение и считает, что к нему это не относится. По мнению наследника актрисы и режиссера, такого понятия вообще быть не должно. Он уверен, что есть дети, добивающиеся успехов в спорте, кинематографе, музыке, вне зависимости от происхождения и статуса.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:37

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