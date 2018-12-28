Специалисты составили рейтинг самых ненадежных подержанных авто





Специалисты сделали выводы по итогам 9 000 000 проведенных технических осмотров легковых авто, а также кроссоверов. Самой «ломкой» признали версию Dacia Logan – около 14,6 процентов авто. У транспортных средств ломались подвески, тормоза, рулевое управление, двигатель, коробка переключения передач, система выхлопа. Затем идёт французская версия Renault Clio – около 12,1% неисправных машин. Затем рейтинг продолжила модель FIAT Punto. В данном случае количество неисправных авто насчитывается 11,7%. На кроссовер KIA Sportage и компактную версию Ford Ka также пришлось приблизительно по 11,7% поломанных авто. Шестая позиция досталась FIAT 500 с показателем в 11,3%. Dacia Sandero заняла седьмую позицию (11,0%).Dacia Lodgy (Dokker) оказалась на восьмом месте (10,7%). Версия Volkswagen Sharan заняла девятое место. Рейтинг замыкает кроссовер Renault Duster. Авто в Европе продаётся под брендом Dacia.