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Специалисты составили рейтинг самых ненадежных подержанных авто

Эксперты представили список самых ненадежных современных подержанных машин. При этом среди двухлетних и трёхлетних авто 5 различных мест в рейтинге занимают автомобили Renault-Dacia.

Специалисты составили рейтинг самых ненадежных подержанных авто


Специалисты сделали выводы по итогам 9 000 000 проведенных технических осмотров легковых авто, а также кроссоверов. Самой «ломкой» признали версию Dacia Logan – около 14,6 процентов авто. У транспортных средств ломались подвески, тормоза, рулевое управление, двигатель, коробка переключения передач, система выхлопа. Затем идёт французская версия Renault Clio – около 12,1% неисправных машин. Затем рейтинг продолжила модель FIAT Punto. В данном случае количество неисправных авто насчитывается 11,7%. На кроссовер KIA Sportage и компактную версию Ford Ka также пришлось приблизительно по 11,7% поломанных авто. Шестая позиция досталась FIAT 500 с показателем в 11,3%. Dacia Sandero заняла седьмую позицию (11,0%).

Dacia Lodgy (Dokker) оказалась на восьмом месте (10,7%). Версия Volkswagen Sharan заняла девятое место. Рейтинг замыкает кроссовер Renault Duster. Авто в Европе продаётся под брендом Dacia.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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