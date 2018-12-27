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Роскомнадзор анонсировал рейтинг самых популярных «пиратских» кинолент в 2018 году

В нынешнем году в федеральную службу по надзору в области связи поступило больше 2 тыс. определений в московский городской суд и практически 6 500 заявлений, поданных правообладателями. Вследствие этого специалисты из Роскомнадзора решили составить 10 самых популярных отечественных лент, которые в этом году периодически удалялись со страниц веб-сайтов.

Роскомнадзор анонсировал рейтинг самых популярных «пиратских» кинолент в 2018 году


Первое место в данном ТОП-10 заняла военная драматическая картина «Собибор» от Константина Хабенского. По представленным данным Роскомнадзора, в 2018 году заблокировали, а также удалили 538 современных Интернет-ресурсов, где были выложены «пиратские» версии данного фильма.

Второе место досталось киноленте «За гранью реальности» - удалено 415 Интернет-ресурсов. На третьей позиции оказалась кинолента «Гоголь. Вий». В данном случае было удалено 413 сайтов. Первая десятка рейтинга также включает кинокартины «Несокрушимый» и «Тренер». Далее список продолжают «Смешарики. Дежавю» и «О чем говорят мужчины. Продолжение». Ещё внимание стоит уделить фильмам «Гоголь. Страшная месть» и «Непрощенный».



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:16

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