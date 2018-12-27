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Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины Пинчук и Влада Кадони.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины Пинчук и Влада Кадони.

Считанные часы назад в социальных сетях появилось эксклюзивное интервью звезды «Дома-2», в котором он признался, что уже давно, еще во время своего нахождения в Периметре, заметил, как Кадони относится к Пинчук и наоборот.

Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины Пинчук и Влада Кадони.

Не секрет, что несколько дней назад Ирина призналась Владу в своей симпатии, после чего многие телезрители «Дома-2» начали обращать внимание на то, как ведущий проекта общается с участницей.

«Кадони явно нравится Пинчук..Это сложно не заметить! Так почему же им на самом деле не попробовать построить отношения? Странно как-то..Особенно если учесть то, что у Влада нет девушки, о которой он так рассказывает» - подмечают некоторые поклонники реалити-шоу.

Сейчас же о симпатии Кадони и Пинчук заговорил бывший ее «возлюбленный» - Роман Гриценко, который уверен, что между Ириной и Владом «что-то есть». Молодой человек отказался рассказывать все подробности и лишь отметил, что не единожды становился свидетелем не совсем приятельского общения ведущего и участницы.

Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины Пинчук и Влада Кадони.

Как оказалось, Романа очень обрадует, если его экс-пассия все-таки создаст с телеведущим «Дома-2» пару, потому что Кадони сможет сделать Пинчук не только очень счастливой, но и научит ее правильно себя вести и подавать.

К слову, сама Ирина на днях заявила, что от своей симпатии к Владу не отказывается, но больше не будет назначать ему свидания и пытаться соблазнить.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:01

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