АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее фото с дочерью и оленем

Популярный российский певец Олег Газманов опубликовал в Instagram "сказочное" зимнее фото с дочерью Марианной и оленем. Красивый кадр был сделан в день рождения наследницы звездного исполнителя.

Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее фото с дочерью и оленем

Олег Газманов решил подарить родной дочери настоящую сказку. 16 декабря Марианне исполнилось 15 лет. На фото певец позирует в интересной шапке рядом с наследницей и белым оленем. Публикацию артист подписал так: "Оленя поймал, Снегурочку нашёл. Осталось нарядится в Деда Мороза".

Поклонники знаменитости оценили свежее фото кумира и написали множество комплиментов в адрес Снегурочки Марианны и Олега Газманова: "Вы такие милые!Очень нравиться за Вами наблюдать,доброта исходит)Желаю вам в наступающем году много здоровья и благополучия!", "шапка зачётная, ну просто СУПЕР！Олег Михайлович, если захотите спрятатся в Москве, просто оденьте этот головной убор - 100% ни кто не узнает", "Белый олень. Светлая девушка. Лучезарная даже! Олег сказочный. Задумка оригинальная.", "Олень конечно просто красавец!!!но Дедушка Мороз и снегурочка конечно лучше!!!а где же остальные олени ???гле сани дела мороза??", "Это не фото, это сказка на всю жизнь!!!!", "Хороша Снегурочка".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте впервые сводила дочь в Большой
Максим Галкин опубликовал в Instagram фото в
Мачеха Линдси Лохан арестована за агрессию в
Эмили Ратаковски показала в Instagram пикантные
Агния Дитковските трогательно поздравила брата
Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее
Роскомнадзор анонсировал рейтинг самых популярных
Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук похвастала
Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram
Елена Проклова рассказала о пророчестве Ванги для
Поклонники осудили Настасью Самбурскую за
Дмитрий Маликов показал в Instagram ролик с
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и
Роспотребнадзор: Дед Мороз может оказаться
В США грабитель, просидевший четыре часа на
Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно
Глафира Тарханова опровергла слухи о своей пятой
Кредитную карту Марины Африкантовой «съел»
Хейтеры раскритиковали певицу Глюкозу в
Настя Задорожная обнародовала в Instagram фото в
Motorola P40 не имеет выреза для камеры на дисплее
Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе,
Владу Кадони напомнили, как его унижали на
Надежда Ангарская рассказала об отношениях с
Cadillac в России выпускает юбилейную спецверсию
Эксперты назвали черты личности, помогающие
Автобренд бренд Toyota представил спортивную
Рождественская речь королевы Великобритании
Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании
Ученые рассказали о способах справиться с
Просмотреть все новости