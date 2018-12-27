Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее фото с дочерью и оленем





Олег Газманов решил подарить родной дочери настоящую сказку. 16 декабря Марианне исполнилось 15 лет. На фото певец позирует в интересной шапке рядом с наследницей и белым оленем. Публикацию артист подписал так: "Оленя поймал, Снегурочку нашёл. Осталось нарядится в Деда Мороза".Поклонники знаменитости оценили свежее фото кумира и написали множество комплиментов в адрес Снегурочки Марианны и Олега Газманова: "Вы такие милые!Очень нравиться за Вами наблюдать,доброта исходит)Желаю вам в наступающем году много здоровья и благополучия!", "шапка зачётная, ну просто СУПЕР！Олег Михайлович, если захотите спрятатся в Москве, просто оденьте этот головной убор - 100% ни кто не узнает", "Белый олень. Светлая девушка. Лучезарная даже! Олег сказочный. Задумка оригинальная.", "Олень конечно просто красавец!!!но Дедушка Мороз и снегурочка конечно лучше!!!а где же остальные олени ???гле сани дела мороза??", "Это не фото, это сказка на всю жизнь!!!!", "Хороша Снегурочка".