Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее фото с дочерью и оленем
Популярный российский певец Олег Газманов опубликовал в Instagram "сказочное" зимнее фото с дочерью Марианной и оленем. Красивый кадр был сделан в день рождения наследницы звездного исполнителя.
Олег Газманов решил подарить родной дочери настоящую сказку. 16 декабря Марианне исполнилось 15 лет. На фото певец позирует в интересной шапке рядом с наследницей и белым оленем. Публикацию артист подписал так: "Оленя поймал, Снегурочку нашёл. Осталось нарядится в Деда Мороза".
Поклонники знаменитости оценили свежее фото кумира и написали множество комплиментов в адрес Снегурочки Марианны и Олега Газманова: "Вы такие милые!Очень нравиться за Вами наблюдать,доброта исходит)Желаю вам в наступающем году много здоровья и благополучия!", "шапка зачётная, ну просто СУПЕР！Олег Михайлович, если захотите спрятатся в Москве, просто оденьте этот головной убор - 100% ни кто не узнает", "Белый олень. Светлая девушка. Лучезарная даже! Олег сказочный. Задумка оригинальная.", "Олень конечно просто красавец!!!но Дедушка Мороз и снегурочка конечно лучше!!!а где же остальные олени ???гле сани дела мороза??", "Это не фото, это сказка на всю жизнь!!!!", "Хороша Снегурочка".
Олег Газманов решил подарить родной дочери настоящую сказку. 16 декабря Марианне исполнилось 15 лет. На фото певец позирует в интересной шапке рядом с наследницей и белым оленем. Публикацию артист подписал так: "Оленя поймал, Снегурочку нашёл. Осталось нарядится в Деда Мороза".
Поклонники знаменитости оценили свежее фото кумира и написали множество комплиментов в адрес Снегурочки Марианны и Олега Газманова: "Вы такие милые!Очень нравиться за Вами наблюдать,доброта исходит)Желаю вам в наступающем году много здоровья и благополучия!", "шапка зачётная, ну просто СУПЕР！Олег Михайлович, если захотите спрятатся в Москве, просто оденьте этот головной убор - 100% ни кто не узнает", "Белый олень. Светлая девушка. Лучезарная даже! Олег сказочный. Задумка оригинальная.", "Олень конечно просто красавец!!!но Дедушка Мороз и снегурочка конечно лучше!!!а где же остальные олени ???гле сани дела мороза??", "Это не фото, это сказка на всю жизнь!!!!", "Хороша Снегурочка".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:28