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Елена Проклова рассказала о пророчестве Ванги для России

Елена Проклова спустя 25 лет после молчания рассказала о пророчестве Ванги для России. В будущем предсказательница увидела процветание страны во главе с "князем Владимиром".
Елена Проклова рассказала о пророчестве Ванги для России

В эфире передачи "На самом деле" Проклова выступила с главным пророчеством Ванги для россиян. Как выяснилось, актриса посещала ясновидящую дважды, и та поручила ей спустя 25 лет обнародовать важное предсказание, если все остальные, названные экстрасенсом, сбудутся. В 16 лет Проклова побывала в Болгарии впервые. Тогда Ванга пообещала ей двоих детей и счастье, несмотря на трудности.

В 1995 году артистка навестила ясновидящую второй раз, чтобы поблагодарить за сбывшиеся пророчества. Во время визита Ванга впала в состояние транса и Проклова стала записывать её слова в блокнот. После этого прорицательница попросила посетительницу хранить тайну четверть века и раскрыть лишь тогда, когда её личные предсказания исполнятся.

Проклова призналась Шепелеву, что все обещания Ванги действительно осуществились, и теперь она готова передать блокнот людям. Ведущий с позволения гостьи программы зачитал записи.

Оказалось, что все земли, принадлежащие России, должны к ней вернуться. Страна станет сильнее, обретёт стабильность и придёт к расцвету. 2019 год станет судьбоносным.
Елена Проклова рассказала о пророчестве Ванги для России

"Володя поведёт Россию. Князь Владимир", - сообщила Проклова со слов Ванги.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:07

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