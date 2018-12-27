Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется внешностью Ольги Рапунцель





Организаторы телестройки придумали для Рапунцель новую проблему, якобы Ольга, родив ребенка, запустила себя и ей срочно нужно лишиться пары килограммов.Пользователи предполагают, что такая политика основана на стремлении спокойно отправить Дмитренко на гастроли, а Ольгу занять модернизацией внешнего вида.По мнению пользователей, лучшей по «перезагрузкам» на «Дом-2» является Бородина и допускают, что именно она возьмется за Рапу. А контроль над лишними килограммами возьмет на себя Ольга Орлова, так как ее этот вопрос беспокоит больше, чем мужа участницы.Не исключено что для Рапунцель пригласят специалистов, как это произошло с домовской толстушкой Черно. А так как Ольга более уступчивая и послушная, то к Новому году легко может вновь вернуться к размеру XXS.