АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется внешностью Ольги Рапунцель

Скандальное семейство Рапунцелей готовится к «новогоднему чесу», Дмитрия намерены отправить на гастроли, а Ольга должна улучшить свой экстерьер и вернуть былые формы.

Организаторы телестройки придумали для Рапунцель новую проблему, якобы Ольга, родив ребенка, запустила себя и ей срочно нужно лишиться пары килограммов.

Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется внешностью Ольги Рапунцель

Пользователи предполагают, что такая политика основана на стремлении спокойно отправить Дмитренко на гастроли, а Ольгу занять модернизацией внешнего вида.

Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется внешностью Ольги Рапунцель

По мнению пользователей, лучшей по «перезагрузкам» на «Дом-2» является Бородина и допускают, что именно она возьмется за Рапу. А контроль над лишними килограммами возьмет на себя Ольга Орлова, так как ее этот вопрос беспокоит больше, чем мужа участницы.

Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется внешностью Ольги Рапунцель

Не исключено что для Рапунцель пригласят специалистов, как это произошло с домовской толстушкой Черно. А так как Ольга более уступчивая и послушная, то к Новому году легко может вновь вернуться к размеру XXS.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром
«ГАЗель Next» оснастят в следующем году эйрбэгами
Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины
Баста пригласил на концерт оставившую открытку на
Даша Астафьева показала в Instagram "голые" фото
Ученые рассказали, какой будет жизнь на Земле
Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется
В МВД рассказали о самом подделываемом алкоголе в
Первый современный электрический Porsche получит
В новой книге Митио Каку назвал неизбежной
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
Forbes назвал имена не оправдавших свои гонорары
Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против
Мария Шукшина обвинила английскую прессу в
Первый современный электрический Porsche получит
Звезда «Дома-2» Вера Курочка заявила, что угроза
Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни
Дочь миллиардера Ирину Чигиринскую обвинили в
Представлены очертания Солнца на разных планетах
Американец первым в истории пересек Антарктиду в
Российские моряки в Японском море заметили
«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и
Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и
Бузова & Трамп: Что общего у скандальных и
Майли Сайрус показала в Instagram фото со свадьбы
Супруга Андрея Малахова показала семейную идиллию
Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила
Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в
Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы
Картина Тициана останется в РФ до переговоров о
Просмотреть все новости