Роспотребнадзор: Дед Мороз может оказаться мошенником или грабителем





Контракт с агентством либо частным предпринимателем должен быть оформлен в письменной форме. Перед его подписанием следует ознакомиться с содержанием, изучить сроки исполнения, стоимость представляемых услуг, пункты об ответственности сторон в случае невыполнения договорных обязательств. Один экземпляр данного договора остаётся у заказчика. Следует учесть, что если аниматоры не оказали услуги по вине заказчика, работа исполнителей должна быть оплачена. Заказчик имеет право отказаться от договора в случае оплаты исполнителю понесённых им расходов. Агентство либо аниматор могут не выполнять свои обязательства в случае полного возмещения всех убытков заказчику.Роспотребнадзор призывает россиян к осторожности, тщательной проверке фирмы, предлагающей услуги. Иногда после подписания договора и внесения предоплаты аниматоры не приходят. В итоге бланки оказываются фальшивками, номера телефонов неактивными, фирма незарегистрированной. Нужно учитывать риски, связанные с приглашением в жилище чужих людей, которые на самом деле могут оказаться грабителями. Следует учитывать отзывы пользователей, которые прибегали ранее к услугам агентства либо частных аниматоров, а также лично убеждаться, что артисты являются благонадёжными.