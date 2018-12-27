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Поклонники осудили Настасью Самбурскую за нескромную позу для фото в купальнике

Настасья Самбурская в настоящее время отдыхает за границей, при этом постоянно радует поклонников в соцсети Instagram новыми красочными публикациями. Однако одно из последних фото актрисы фанаты осудили за нескромную позу в купальнике.

Поклонники осудили Настасью Самбурскую за нескромную позу для фото в купальнике


Актриса опубликовала публикацию, на которой она изображена в гамаке. Она в купальнике розового цвета, лежа на животе, приняла позу звезды. Некоторые фанаты признались, что именно так их кумир выглядят в конце рабочего дня. При этом другие фолловеры осудили артистку за очень нескромный снимок. Поза звезды показалась подписчика слишком откровенной. Однако преданные поклонники мгновенно стали на защиту своей любимицы. Они в недоумении, почему именно Настасья Самбурская привлекает внимание хейтеров. По их мнению, ничего вызывающего знаменитость не делает. Фото в течение девяти часов собрало около 120 отметок «Мне нравится» и более 860 комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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