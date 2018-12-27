Поклонники осудили Настасью Самбурскую за нескромную позу для фото в купальнике

Актриса опубликовала публикацию, на которой она изображена в гамаке. Она в купальнике розового цвета, лежа на животе, приняла позу звезды. Некоторые фанаты признались, что именно так их кумир выглядят в конце рабочего дня. При этом другие фолловеры осудили артистку за очень нескромный снимок. Поза звезды показалась подписчика слишком откровенной. Однако преданные поклонники мгновенно стали на защиту своей любимицы. Они в недоумении, почему именно Настасья Самбурская привлекает внимание хейтеров. По их мнению, ничего вызывающего знаменитость не делает. Фото в течение девяти часов собрало около 120 отметок «Мне нравится» и более 860 комментариев.