Дмитрий Маликов показал в Instagram ролик с 11-месячным сыном

Знаменитый исполнитель и продюсер никак не нарадуется успехам своего маленького Марка. Дмитрий Маликов радостно рассказывает поклонникам о достижениях сына. Он воспитывает ребенка в творческой атмосфере. По словам представителя отечественного шоу-бизнеса, малыш умеет все, что умеют дети его возраста: он сидит, агукает, издает какие-то звуки. Мальчик обожает технику, любит слушать как играет папа, а также ребенку нравится как загораются разноцветные лампочки.В опубликованном ролике в Instagram, можно увидеть как Дмитрий Маликов знакомит отпрыска с разной музыкой. Малыш внимательно следит за движениями родителя, а как только тот останавливается, Марк Дмитриевич пытается самостоятельно опробовать интересный инструмент. Многочисленные фанаты порадовались за счастливого отца и любознательного Марка: "Прелесть", "Какой же замечательный твой Марк Дмитриевич)) Он понимает тебя с полувзгляда)). Нельзя отвлекаться когда играет папа)) И ему явно хотелось сыграть вместе с тобой). С Наступающим вас, ребята! Всего вам самого наилучшего!", "Вы - чудесные! Счастья вашей семье! И чудес в наступающем году!", "Дмитрий, спасибо огромное! Чудесная мелодия! И вас с наступающими праздниками!".