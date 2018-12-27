Хейтеры раскритиковали певицу Глюкозу в Instagram из-за фото в нижнем белье

"Для меня важно сохранять над собой контроль . Пожалуй, это я и считаю победой! Не стоит вестись на провокации, идите к своей цели - и всё", - пишет певица.

На странице Глюк'oZы появилось очередное провокационное фото с минимумом одежды. Исполнительница в чёрном белье и ботфортах продемонстрировала дерзкую позу, сложив руки пистолетом. В образ вписался очень яркий макияж и укладка с чёлкой. Читатели блога, которым образ звезды не пришёлся по вкусу, назвали её сексуально озабоченной.Некоторые даже предположили, что на эстраде проходит конкурс "женщин облегчённого поведения". Сама артистка на выпады хейтеров не отреагировала, и даже порекомендовала поклонникам игнорировать негативные отклики в свою сторону.Фанаты знаменитости, наоборот, нашли её наряд роскошным и соблазнительным, а фигуру - совершенной. Пользователи Сети посоветовали всем женщинам следовать примеру кумира, поддерживая стройную форму в любом возрасте.