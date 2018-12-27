Хейтеры раскритиковали певицу Глюкозу в Instagram из-за фото в нижнем белье
Хейтеры раскритиковали певицу Глюк'oZу из-за сюжета в нижнем белье в Instagram. Снимок стал частью студийной фотосессии звезды.
На странице Глюк'oZы появилось очередное провокационное фото с минимумом одежды. Исполнительница в чёрном белье и ботфортах продемонстрировала дерзкую позу, сложив руки пистолетом. В образ вписался очень яркий макияж и укладка с чёлкой. Читатели блога, которым образ звезды не пришёлся по вкусу, назвали её сексуально озабоченной.
Некоторые даже предположили, что на эстраде проходит конкурс "женщин облегчённого поведения". Сама артистка на выпады хейтеров не отреагировала, и даже порекомендовала поклонникам игнорировать негативные отклики в свою сторону.
Фанаты знаменитости, наоборот, нашли её наряд роскошным и соблазнительным, а фигуру - совершенной. Пользователи Сети посоветовали всем женщинам следовать примеру кумира, поддерживая стройную форму в любом возрасте.
На странице Глюк'oZы появилось очередное провокационное фото с минимумом одежды. Исполнительница в чёрном белье и ботфортах продемонстрировала дерзкую позу, сложив руки пистолетом. В образ вписался очень яркий макияж и укладка с чёлкой. Читатели блога, которым образ звезды не пришёлся по вкусу, назвали её сексуально озабоченной.
Некоторые даже предположили, что на эстраде проходит конкурс "женщин облегчённого поведения". Сама артистка на выпады хейтеров не отреагировала, и даже порекомендовала поклонникам игнорировать негативные отклики в свою сторону.
"Для меня важно сохранять над собой контроль . Пожалуй, это я и считаю победой! Не стоит вестись на провокации, идите к своей цели - и всё", - пишет певица.
Фанаты знаменитости, наоборот, нашли её наряд роскошным и соблазнительным, а фигуру - совершенной. Пользователи Сети посоветовали всем женщинам следовать примеру кумира, поддерживая стройную форму в любом возрасте.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:27