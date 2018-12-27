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Глафира Тарханова опровергла слухи о своей пятой беременности

Глафира Тарханова опровергла бытующие в СМИ слухи о ее очередной беременности. Заявление актриса сделала в своем микроблоге Instagram.
Глафира Тарханова опровергла слухи о своей пятой беременности

Актриса театра и кино Глафира Тарханова, на личной странице в Instagram, опровергла слухи о том, что ожидает пятого ребенка. Артистка пожаловалась подписчикам, что в последнее время средства массовой информации начали распускать слухи о ее пятой беременности. Звезда решила обратиться к фанатам через Сеть и рассказать, что пока не ожидает пополнения в семье. Знаменитость выложила фотографии со своим изображением в интересном положении, а в комментариях объяснила, что эти снимки из ее личного архива и на них она со своим четвертым сыном. Глафира призналась фолловерам, что всегда стеснялась выставлять фотографии с округлым животом, и если бы не появление социальных сетей, возможно и не решилась этого сделать.

Подписчики звезды «засыпали» своего кумира множеством восторженных комментариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:33

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