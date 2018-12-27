АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против домашнего насилия и дал совет Марату Башарову

Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин не одобрил поведение актера Марата Башарова, который в очередной раз поднял руку на свою супруг и сломал ей нос. Он посоветовал знаменитости поскорее мирно урегулировать ситуацию.
Сам Алексей Купин никогда не был замечен в рукоприкладстве по отношению к женщинам, в отличие от Башарова, который уже не впервые не смог совладать со своим поведением, и сломал матери своего ребенка нос. Женщина вынуждена была провести всю ночь в травмпункте.

Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против домашнего насилия и дал совет Марату Башарову

По мнению Алексея, мужчина никогда ни при каких обстоятельствах не должен поднимать на женщину руку, так как применяя физическую силу, мужчина автоматически становится слабее.

Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против домашнего насилия и дал совет Марату Башарову

Наряду с этим Купин не одобряет женщин, которые провоцируют мужчин на подобные действия, а также сами бьют мужчину по лицу, плюются и говорят гадости. В таких ситуациях, считает Купин, мужчина видит перед собой лишь соперника, и потому не может сдержать себя.

Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против домашнего насилия и дал совет Марату Башарову



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром
«ГАЗель Next» оснастят в следующем году эйрбэгами
Роман Гриценко заговорил о отношениях Ирины
Баста пригласил на концерт оставившую открытку на
Даша Астафьева показала в Instagram "голые" фото
Ученые рассказали, какой будет жизнь на Земле
Ксения Бородина на «Перезагрузке» займется
В МВД рассказали о самом подделываемом алкоголе в
Первый современный электрический Porsche получит
В новой книге Митио Каку назвал неизбежной
Самые громкие свадьбы звезд 2018 года
Forbes назвал имена не оправдавших свои гонорары
Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против
Мария Шукшина обвинила английскую прессу в
Первый современный электрический Porsche получит
Звезда «Дома-2» Вера Курочка заявила, что угроза
Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни
Дочь миллиардера Ирину Чигиринскую обвинили в
Представлены очертания Солнца на разных планетах
Американец первым в истории пересек Антарктиду в
Российские моряки в Японском море заметили
«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и
Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и
Бузова & Трамп: Что общего у скандальных и
Майли Сайрус показала в Instagram фото со свадьбы
Супруга Андрея Малахова показала семейную идиллию
Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила
Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в
Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы
Картина Тициана останется в РФ до переговоров о
Просмотреть все новости