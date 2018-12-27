Звезда «Дом-2» Леша Купин выступил против домашнего насилия и дал совет Марату Башарову





Сам Алексей Купин никогда не был замечен в рукоприкладстве по отношению к женщинам, в отличие от Башарова, который уже не впервые не смог совладать со своим поведением, и сломал матери своего ребенка нос. Женщина вынуждена была провести всю ночь в травмпункте.По мнению Алексея, мужчина никогда ни при каких обстоятельствах не должен поднимать на женщину руку, так как применяя физическую силу, мужчина автоматически становится слабее.Наряду с этим Купин не одобряет женщин, которые провоцируют мужчин на подобные действия, а также сами бьют мужчину по лицу, плюются и говорят гадости. В таких ситуациях, считает Купин, мужчина видит перед собой лишь соперника, и потому не может сдержать себя.