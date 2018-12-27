Надежда Ангарская рассказала об отношениях с мужем-иностранцем
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала об отношениях с мужем-иностранцем. Артистка уверена, что для счастья необязательно быть замужем за иностранным принцем. Представительнице прекрасного пола нужно ощущать себя королевой, считает юмористка.
Надежда Ангарская уверена, что главное в жизни - найти свою вторую половинку. При этом даме не обязательно искать возлюбленного, так как женщина должна быть женщиной, а активность должен проявлять представитель сильного пола. По словам знаменитости, если девушка чувствует себя счастливой, "королевой", то у нее большие шансы встретить достойного избранника.
С супругом иорданцем Раедом Бани Надежда познакомилась в социальной сети. Они поженились в 2013 году, а в 2015-м Надежда Ангарская родила первенца. Теледива благодарна судьбе, ведь её иностранный принц оказался не только хорошим мужем, но и заботливым отцом, а также надежным другом.
Надежда Ангарская уверена, что главное в жизни - найти свою вторую половинку. При этом даме не обязательно искать возлюбленного, так как женщина должна быть женщиной, а активность должен проявлять представитель сильного пола. По словам знаменитости, если девушка чувствует себя счастливой, "королевой", то у нее большие шансы встретить достойного избранника.
С супругом иорданцем Раедом Бани Надежда познакомилась в социальной сети. Они поженились в 2013 году, а в 2015-м Надежда Ангарская родила первенца. Теледива благодарна судьбе, ведь её иностранный принц оказался не только хорошим мужем, но и заботливым отцом, а также надежным другом.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00