Надежда Ангарская рассказала об отношениях с мужем-иностранцем





Надежда Ангарская уверена, что главное в жизни - найти свою вторую половинку. При этом даме не обязательно искать возлюбленного, так как женщина должна быть женщиной, а активность должен проявлять представитель сильного пола. По словам знаменитости, если девушка чувствует себя счастливой, "королевой", то у нее большие шансы встретить достойного избранника.С супругом иорданцем Раедом Бани Надежда познакомилась в социальной сети. Они поженились в 2013 году, а в 2015-м Надежда Ангарская родила первенца. Теледива благодарна судьбе, ведь её иностранный принц оказался не только хорошим мужем, но и заботливым отцом, а также надежным другом.