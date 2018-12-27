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Настя Задорожная обнародовала в Instagram фото в спящем виде на фотосессии

Настя Задорожная в соцсети Instagram обнародовала снимок, на котором изображена спящей во время фотосессии. Под ним актриса написала, что мужчина, который фотографирует женщину, когда она спит, обязан на ней жениться.

Настя Задорожная обнародовала в Instagram фото в спящем виде на фотосессии


В последнее время Насте Задорожной не удается выспаться, так как она выступает как певица и снимается в кино. Зачастую фотосессии проходят в ночное время. Однако телезвезду только радует, что работы очень много, только ей хочется успеть еще больше. Артистка поделилась фото, на котором она запечатлена спящей в окружении книг в удобной полосатой пижаме. Снимок настолько понравился знаменитости, что она в шуточной форме предложила фотохудожнику себя в жены. Подписчикам фотография звезды понравилась. Публикация в течение четырнадцати часов собрала около 3 тысяч одобрительных лайков. Фанаты пошутили, что Насте Задорожной не нужен многоженец, так как фотограф должен жениться на всех своих моделях. Другие же поклонники заявили, что снимок является настоящим «шедевром».

Ранее «Dni24» сообщал, что популярный певец Стас Костюшкин обнародовал в своем аккаунте Instagram кресло из белых маленьких мишек. По словам артиста, накануне Нового года он решил сам себе подарить данный предмет мебели.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:16

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