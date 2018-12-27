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Мария Шукшина обвинила английскую прессу в некомпетентности

Российская актриса Мария Шукшина решила обвинить в некомпетентности английскую прессу. Обвинения оказались совсем не беспочвенными. В английских изданиях появились сведения о том, что зрители смогут увидеть новый сезон телесериала под названием "МакМафия" уже в феврале, хотя в России даже не начались его съемки.
Мария Шукшина обвинила английскую прессу в некомпетентности

Мария Шукшина не предполагала, что представители британских СМИ могут совершать такие ошибки. В их новостных сообщениях появилась "утка", согласно которой новый сезон "МакМафии" покажут в феврале 2019 года. Интересно, что съемочный процесс ещё не начался и показа сериала следует ожидать не ранее 2020 года.
Мария Шукшина обвинила английскую прессу в некомпетентности

По словам актрисы, такая информация была для нее неожиданной. Мария Шукшина была уверена, что подобные ошибки совершают только отечественные СМИ. Знаменитость не предполагала, что знания, когда-то полученные в Институте Иностранных Языков, пригодятся ей для корректирования сообщений зарубежных агентств.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:03

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