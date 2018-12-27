Мария Шукшина обвинила английскую прессу в некомпетентности





Мария Шукшина не предполагала, что представители британских СМИ могут совершать такие ошибки. В их новостных сообщениях появилась "утка", согласно которой новый сезон "МакМафии" покажут в феврале 2019 года. Интересно, что съемочный процесс ещё не начался и показа сериала следует ожидать не ранее 2020 года.По словам актрисы, такая информация была для нее неожиданной. Мария Шукшина была уверена, что подобные ошибки совершают только отечественные СМИ. Знаменитость не предполагала, что знания, когда-то полученные в Институте Иностранных Языков, пригодятся ей для корректирования сообщений зарубежных агентств.