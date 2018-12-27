Эксперты назвали черты личности, помогающие зарабатывать больше





Сотрудник университета экономист Мириам Генсовски провела анализ данных для того, чтобы определить взаимоотношения между личностью и заработком. Оказывается, даже одинаковые усилия, приложенные к работе, не гарантируют одинаковый доход. В одних и тех же условиях заработок разных людей может значительно отличаться - это зависит от черт, которые присущи личности. Во время психологического эксперимента исследователи изучили близко тысячи людей. Добровольцами выступили жители Калифорнии от 18 до 75 лет, IQ которых выше 140. Исследования показали, что даже при практически равном уровне интеллекта и одаренности, лишь у небольшого процента добровольцев была высокая оплата труда.Эксперты подчеркнули, что достичь успеха в работе помогает добросовестность, а также умение ценить и критиковать своих коллег.