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«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и Самбурская унижают Бузову ради собственной славы

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова продолжает страдать от насмешек и издевательств со стороны российских медиа.

Не секрет, что Бузову, которая за два года смогла покорить не только музыкальный Олимп, но и стала успешнейшей бизнес-вумен, по-прежнему отказываются всерьез воспринимать многие знаменитости. Некоторые звезды даже не скрывают того, что не уважают Ольгу и не планируют ее признавать, что очень расстраивает поющую ведущую.

«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и Самбурская унижают Бузову ради собственной славы

Несколько часов назад в социальных сетях поспешили объяснить, почему же такие знаменитости, как, к примеру, Светлана Лобода, Ида Галич и Настасья Самбурская продолжают высказываться в адрес Бузовой. По мнению интернет-пользователей, все дело в славе, которую каждая из звезд получает, когда «гнобит» Ольгу.

Например, фолловеры поспешили припомнить Лободе, как она публиковала у себя сообщения на страничке в Instagram Stories, заявляя, что Бузова недостойна того, чтобы ее обсуждали. А лучшие подружки Галич и Ивлеева и вовсе накинулись на Ольгу непонятно почему, придумав неправдоподобную историю. Ну а Самбурской ведущая «Дома-2» и вовсе никогда не нравилась, о чем она не единожды заявляла на различных известных программах.

«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и Самбурская унижают Бузову ради собственной славы

По мнению пользователей Сети, Галич, Лобода и Самбурская решили воспользоваться методом – «Оскорби Бузову и о тебе вспомнят» и именно поэтому в последнее время так часто начали высказываться в ее адрес.

«Для тухленьких это прям золотая жила..» - подмечают фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:25

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