Бузова & Трамп: Что общего у скандальных и обсуждаемых личностей двух полушарий





Несколько часов назад в социальных сетях появился анализ рейтинга популярности двух самых эпатажных, ненавистных и даже в некоторой степени безумных, но в тоже время и невероятно прославленных, как в медиа, так и среди простых жителей планеты, людей.Специалисты поспешили дать ответ на вопрос, так что же общего у главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и поющей телеведущей Ольги Бузовой. По словам экспертов, за основу они решили взять слова известного советского и российского писателя-сатирика, юмориста и актера – Михаила Задорнова, который ушел из жизни в прошлом году.Вполне вероятно, что критики решили основываться на заявления Задорнова только потому, что при жизни знаменитость довольно часто высказывался об Америке, как о государстве, которое заполонили психически больные люди. Что же касается телепроекта «Дом-2» - его и вовсе до сих пор называют «дурдомом».И Дональда Трампа, и Ольгу Бузову мало кто любит, а недоброжелателей у этих знаменитостей куда больше, чем поклонников. При всем при этом и президент, и телеведущая очень популярны, а также обсуждаются журналистами буквально каждый день, что привело к тому, что количество их подписчиков давным-давно «перевалило» отметку в 10 миллионов.Не секрет, что многие фразы из выступлений именно этих известных личностей были разобраны на цитаты, которые продолжают распространяться по социальным сетям. В свою очередь Трамп, и Бузова продолжают заявлять, что их критикуют только потому, что им завидуют.