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Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II возмутила граждан

Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II об аскетизме возмутила граждан. Подданные Ее Величества считают, что очень легко говорить о бедности и таком образе жизни, сидя в роскошном дворце возле золотого рояля.

Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II возмутила граждан

Недавно Елизавета II обратилась к своему народу с рождественской речью. 92-летняя королева рассказала, как нужны сейчас дружба, мир, семья, доброта и благотворительность. Она также напомнила британцам, как важно уважать друг друга, несмотря на возникающие иногда разногласия.

Королева Великобритании отметила, что у некоторых народах бытует мнение: долгая жизнь приносит мудрость. Елизавета II хотела бы верить, что это так. Она предположила, что часть этой мудрости может позволить понять многие парадоксы, происходящие в жизни. Например, то, что людям свойственно совершать добрые и плохие поступки одновременно.

В то же время, представительница власти решила порассуждать и о пользе аскетической жизни. Подобные рассуждения не совсем понравились многим верноподданным королевы. Они полагают, что Елизавете II не следовало говорить о таких вещах, тем более сидя возле рояля из золота.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:37

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