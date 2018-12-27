Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II возмутила граждан





Недавно Елизавета II обратилась к своему народу с рождественской речью. 92-летняя королева рассказала, как нужны сейчас дружба, мир, семья, доброта и благотворительность. Она также напомнила британцам, как важно уважать друг друга, несмотря на возникающие иногда разногласия.Королева Великобритании отметила, что у некоторых народах бытует мнение: долгая жизнь приносит мудрость. Елизавета II хотела бы верить, что это так. Она предположила, что часть этой мудрости может позволить понять многие парадоксы, происходящие в жизни. Например, то, что людям свойственно совершать добрые и плохие поступки одновременно.В то же время, представительница власти решила порассуждать и о пользе аскетической жизни. Подобные рассуждения не совсем понравились многим верноподданным королевы. Они полагают, что Елизавете II не следовало говорить о таких вещах, тем более сидя возле рояля из золота.