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Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром Жулиным

Татьяна Навка дала небольшое интервью, в котором откровенно рассказала о разводе с Александром Жулиным. Спортсменка сообщила, что для нее это было очень тяжелое время.

Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром Жулиным

Брак Татьяны Навки и Александра Жулина длился 10 лет. В одном из своих недавних интервью спортсменка рассказала, что тогда развод стал для нее настоящим ударом. Но ради совместного ребенка экс-супруги сохранили дружеские отношения. Татьяна Навка благодарна своему бывшему мужу за то, что в воспитании дочери он всегда поддерживал ее сторону.

Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром Жулиным

Вскоре после развода с Александром Жулиным спортсменка познакомилась с Дмитрием Песковым и стала его женой. Дочка Татьяны Навки быстро привыкла к своему отчиму. Политик тоже стал относиться к девочке, как к родной дочери. Фигуристка ответила мужу тем же и приняла его 3 сыновей и дочь, как своих детей. Также звезда сообщила, что в их семье бывают разные ситуации, но им удается их преодолеть.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:14

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