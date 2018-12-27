Татьяна Навка рассказала о разводе с Александром Жулиным

Брак Татьяны Навки и Александра Жулина длился 10 лет. В одном из своих недавних интервью спортсменка рассказала, что тогда развод стал для нее настоящим ударом. Но ради совместного ребенка экс-супруги сохранили дружеские отношения. Татьяна Навка благодарна своему бывшему мужу за то, что в воспитании дочери он всегда поддерживал ее сторону.Вскоре после развода с Александром Жулиным спортсменка познакомилась с Дмитрием Песковым и стала его женой. Дочка Татьяны Навки быстро привыкла к своему отчиму. Политик тоже стал относиться к девочке, как к родной дочери. Фигуристка ответила мужу тем же и приняла его 3 сыновей и дочь, как своих детей. Также звезда сообщила, что в их семье бывают разные ситуации, но им удается их преодолеть.