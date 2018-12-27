Баста пригласил на концерт оставившую открытку на "ёлке желаний" девушку





На одной из ёлок Кремля, куда россиянам предложили повесить открытки со своими заветными желаниями, появилась записка от 18-летней фанатки Басты, мечтающей попасть на его концерт. СМИ связались с исполнителем, спросив, собирается ли он поучаствовать в благотворительной акции и пригласить девушку на своё выступление. Рэпер подтвердил, что с удовольствием встретится с поклонницей на весеннем концерте в Москве, однако ему необходим телефон ее родственников.Открытка россиянки также появилась в Twitter кремлёвского пула "РИА". Отметим, что "ёлки желаний", называемые "региональная" и "федеральная", стоят в Александровском зале и Малахитовом фойе соответственно.В рамках акции "Мечтай со мной" депутатам предложили исполнить мечты детей до 17 лет и пенсионеров, которые имеют смертельно опасные диагнозы.Открытки с одной ёлки разберут министры и федеральные чиновники, а с другой - губернаторы и региональные главы. Проект уже поддержал Владимир Путин, исполнивший желания пяти детей, и встретившийся с ними лично.