Даша Астафьева показала в Instagram "голые" фото
Известная исполнительница Даша Астафьева показала в Instagram на радость многочисленным фанатам новые "голые" фото. Знаменитость позирует перед камерой в колготках в крупную сеточку.
Бывшая солистка коллектива Nikita любит демонстрировать свое тело для обозрения многомиллионной армии поклонников. Недавно Даша Астафьефа опубликовала очередной эротический кадр. Знаменитость выбрала для съемок колготки в сетку, а на фото видно как она пытается закрыть руками свою пышную голую грудь.
Публикация Даши Астафьевой очень понравилась почитателям её творчества: "Невероятно красиво", "Очень сексуально", "Мегакруть", "Даша очень красивая, камера ее любит", "Красотка".
Бывшая солистка коллектива Nikita любит демонстрировать свое тело для обозрения многомиллионной армии поклонников. Недавно Даша Астафьефа опубликовала очередной эротический кадр. Знаменитость выбрала для съемок колготки в сетку, а на фото видно как она пытается закрыть руками свою пышную голую грудь.
Публикация Даши Астафьевой очень понравилась почитателям её творчества: "Невероятно красиво", "Очень сексуально", "Мегакруть", "Даша очень красивая, камера ее любит", "Красотка".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:52