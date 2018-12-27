Даша Астафьева показала в Instagram "голые" фото

Бывшая солистка коллектива Nikita любит демонстрировать свое тело для обозрения многомиллионной армии поклонников. Недавно Даша Астафьефа опубликовала очередной эротический кадр. Знаменитость выбрала для съемок колготки в сетку, а на фото видно как она пытается закрыть руками свою пышную голую грудь.Публикация Даши Астафьевой очень понравилась почитателям её творчества: "Невероятно красиво", "Очень сексуально", "Мегакруть", "Даша очень красивая, камера ее любит", "Красотка".