Ольга Бузова заявила в Instagram, что постаралась сделать новогоднюю ночь своих фанатов «как можно ярче»

На днях Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором заявила, что 31 декабря с самого утра на своей любимой работе она начнет всех поздравлять с наступающим Новым 2019 годом.Впрочем, на этом сюрпризы от Бузовой для ее поклонников не заканчиваются. По словам поющей телеведущей, после речи Владимира Путина и боя курантов она появится в самой неожиданной коллаборации с известным советским и российским артистом эстрады, писателем-юмористом и телеведущим Евгением Петросяном на телеканале «Россия-1», вместе с которым проведет многими любимую новогоднюю передачу «Голубой огонек».Также Ольга добавила, что постарается зажечь своих преданных фанатов на ТВЦ, где она исполнит свой хит «Ночь текила». Однако и на этом сюрпризы от телеведущей реалити-шоу «Дом-2» не заканчиваются. Оказывается, что Бузова появится со своими песнями на многих телеканалах: «МузТВ», «Жара» «Музыка Первого» и «ТНТ Мьюзик».В конце своего поста телезнаменитость подчеркнула, что старалась сделать все возможное для того, что эта новогодняя ночь для ее поклонников стала «как можно ярче», поэтому очень надеется на то, что у нее все получилось.Нужно сказать, что пост Бузовой порадовал ее подписчиков, которые отметили, что уже ждут 31 декабря, чтобы отпраздновать Новый 2019 год вместе с Олей.