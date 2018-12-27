Ольга Бузова заявила в Instagram, что постаралась сделать новогоднюю ночь своих фанатов «как можно ярче»
Новоиспеченная артистка Ольга Бузова заявила в личном микроблоге, что в эту новогоднюю ночь она появится на всех самых лучших российских телеканалах.
На днях Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором заявила, что 31 декабря с самого утра на своей любимой работе она начнет всех поздравлять с наступающим Новым 2019 годом.
Впрочем, на этом сюрпризы от Бузовой для ее поклонников не заканчиваются. По словам поющей телеведущей, после речи Владимира Путина и боя курантов она появится в самой неожиданной коллаборации с известным советским и российским артистом эстрады, писателем-юмористом и телеведущим Евгением Петросяном на телеканале «Россия-1», вместе с которым проведет многими любимую новогоднюю передачу «Голубой огонек».
Также Ольга добавила, что постарается зажечь своих преданных фанатов на ТВЦ, где она исполнит свой хит «Ночь текила». Однако и на этом сюрпризы от телеведущей реалити-шоу «Дом-2» не заканчиваются. Оказывается, что Бузова появится со своими песнями на многих телеканалах: «МузТВ», «Жара» «Музыка Первого» и «ТНТ Мьюзик».
В конце своего поста телезнаменитость подчеркнула, что старалась сделать все возможное для того, что эта новогодняя ночь для ее поклонников стала «как можно ярче», поэтому очень надеется на то, что у нее все получилось.
Нужно сказать, что пост Бузовой порадовал ее подписчиков, которые отметили, что уже ждут 31 декабря, чтобы отпраздновать Новый 2019 год вместе с Олей.
На днях Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором заявила, что 31 декабря с самого утра на своей любимой работе она начнет всех поздравлять с наступающим Новым 2019 годом.
Впрочем, на этом сюрпризы от Бузовой для ее поклонников не заканчиваются. По словам поющей телеведущей, после речи Владимира Путина и боя курантов она появится в самой неожиданной коллаборации с известным советским и российским артистом эстрады, писателем-юмористом и телеведущим Евгением Петросяном на телеканале «Россия-1», вместе с которым проведет многими любимую новогоднюю передачу «Голубой огонек».
Также Ольга добавила, что постарается зажечь своих преданных фанатов на ТВЦ, где она исполнит свой хит «Ночь текила». Однако и на этом сюрпризы от телеведущей реалити-шоу «Дом-2» не заканчиваются. Оказывается, что Бузова появится со своими песнями на многих телеканалах: «МузТВ», «Жара» «Музыка Первого» и «ТНТ Мьюзик».
В конце своего поста телезнаменитость подчеркнула, что старалась сделать все возможное для того, что эта новогодняя ночь для ее поклонников стала «как можно ярче», поэтому очень надеется на то, что у нее все получилось.
Нужно сказать, что пост Бузовой порадовал ее подписчиков, которые отметили, что уже ждут 31 декабря, чтобы отпраздновать Новый 2019 год вместе с Олей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:42