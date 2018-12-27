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«ГАЗель Next» оснастят в следующем году эйрбэгами

Нижегородские машиностроители ещё больше обезопасят авто линейки «ГАЗель Next». Транспортные средства в следующем году оснастят эйрбэгами.

«ГАЗель Next» оснастят в следующем году эйрбэгами


«ГАЗель Next», оснащённую водительским эйрбэгом, отправили на сертификационные тесты. Новинка получит ОТТС уже в начале 2019 года. Модель с эйрбэгом презентуют в середине следующего года. Авто будут сначала комплектовать только подушкой безопасности для водителя. Поздней появится версия с пассажирскими эйрбэгами. Нижегородские транспортные средства также собираются оснастить системой ESP.

Стоимость «безопасных» модификаций «ГАЗель Next» держится пока в секрете. Представители пресс-центра ГАЗ заявил, что подробности о новой версии и прайс будут озвучены к началу продаж автомобилей. Есть предположение, что машины с эйрбэгом будут расцениваться на 10 000 – 15 000 рублей дороже.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:05

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