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Ученые рассказали о способах справиться с тревожностью и чувством вины 1 января

Ученые рассказали о разных способах, которые помогут справиться с чувством вины и тревожностью 1 января. Информацию опубликовало зарубежное издание The Sun.
Ученые рассказали о способах справиться с тревожностью и чувством вины 1 января

Чувство беспокойства после встречи Нового года можно объяснить похмельным синдромом, а также переживаниями за приобретенные в это время лишние калории. Периодически чувство тревоги достигает абсурдной ситуации и портит праздничный день. Последнее исследование данного вопроса сотрудниками Университетского колледжа Лондона доказало, что скромные люди более склоны к попаданию в такую ситуацию.

Английский психолог Джо Хеммингс рассказал о способах, которые необходимо применять для изменения подобного положения. Учитывая, что алкоголь способен истощать организм, можно прийти к выводу о снижении уровня гормона счастья – серотонина. Для того, чтобы восстановить все воспоминания праздничной ночи, ученый советует применить технику «555». Необходимо сделать вдох, после чего выдох, и задержав дыхание, досчитать до пяти. Эксперт также советует не нагнетать обстановку. Он предлагает пообщаться с близкими людьми и поделится с ними своей проблемой. Еще один совет – не посещать социальные сети в плохом настроении, так как улыбающиеся на фото друзья способны загнать человека в еще большее уныние. Психолог советует не отрицать, а принять проблему. Для поднятия настроения можно прогуляться на свежем воздухе. Прогулка способна привести в норму сахар в крови.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:25

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