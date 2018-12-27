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Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни

В одном из своих интервью Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни. Также исполнитель сообщил, что такое событие заставило его пересмотреть собственные взгляды на жизнь.

Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни

Григорий Лепс является одним из самых известных исполнителей российской эстрады. Билеты на его концерты продаются с рекордной скоростью. Но так было не всегда, в одном из своих последних интервью Григорий Лепс рассказал, что его путь к популярности был не прост. Когда он зарабатывал в ресторанах, исполняя различные песни, он часто употреблял спиртные напитки. Но переосмыслить свое поведение певцу помогла серьезная болезнь. Григорий Лепс смог победить недуг, а потом спустя время потерял голос. Исполнителю пришлось перенести операцию, и голос к нему вернулся.

Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни

Напомним, Григорий Лепс стал известным после того, как исполнил песню под названием "Натали". Но самому певцу данная композиция не нравится. Потом он спел "Рюмку водки" и окончательно покорил своих слушателей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:55

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