Григорий Лепс рассказал о серьезной болезни





Григорий Лепс является одним из самых известных исполнителей российской эстрады. Билеты на его концерты продаются с рекордной скоростью. Но так было не всегда, в одном из своих последних интервью Григорий Лепс рассказал, что его путь к популярности был не прост. Когда он зарабатывал в ресторанах, исполняя различные песни, он часто употреблял спиртные напитки. Но переосмыслить свое поведение певцу помогла серьезная болезнь. Григорий Лепс смог победить недуг, а потом спустя время потерял голос. Исполнителю пришлось перенести операцию, и голос к нему вернулся.Напомним, Григорий Лепс стал известным после того, как исполнил песню под названием "Натали". Но самому певцу данная композиция не нравится. Потом он спел "Рюмку водки" и окончательно покорил своих слушателей.