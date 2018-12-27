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Ученые рассказали, какой будет жизнь на Земле через 200 лет

Ученые рассказали, какой, предположительно, будет жизнь на Земле через 200 лет. Благодаря достижениям науки и техники жизнедеятельность на планете будет значительно лучше, уверены специалисты.

Ученые рассказали, какой будет жизнь на Земле через 200 лет

Представители мира науки сообщили, что 2218 год на Земле может положительно повлиять на человечество, если удастся направить все ресурсы на то, чтобы избежать такого явления - как экологический коллапс. По словам экспертов, через 200 лет планета может стать наиболее здоровым и безопасным местом, где жизнь будет сохранятся на протяжении сотен лет.

Стилианос Кампакис, являющийся специалистом по данным и машинному обучению, отметил, что использование манипуляции с генами в передовой медицине способно увеличить продолжительность жизни и ликвидировать множество заболеваний.

Через 200 лет здоровые люди будут использовать нейронные имплантанты для того, чтобы улучшить когнитивную функцию. Это возможно, если исследователи смогут расшифровать мозг, а также нейронный код.

Многие гаджеты будут внедряться в тело человека. Люди смогут поладить с роботами, поскольку спустя 200 лет искусственный интеллект станет неким продолжением человечества.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:43

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