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Первый современный электрический Porsche получит топовую версию Turbo

Первый современный электрический Porsche доложен получить три версии. Речь идёт о начальной версии, полноприводной вариации 4s, топовой модификации Turbo.

Первый современный электрический Porsche получит топовую версию Turbo


Цена транспортного средства составит 90 000 – 130 000 долларов. Производителем применяется обозначение Turbo для сближения электромобиля с традиционными современными спорткарами. Имеются слухи, что версию Turbo будут оснащать двухмоторным силовым агрегатом. Двигатель будет генерировать 600 лошадиных сил. Первую сотню транспортное средство сможет набирать примерно за 3,5 секунды.

Начальную вариацию наделят силовой установкой на 400 лошадиных сил. При этом версия Taycan 4s будет оснащаться силовой установкой на 500 «лошадок».



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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