Forbes назвал имена не оправдавших свои гонорары артистов





Американский деловой журнал Forbes составил список артистов, которых переоценили, заплатив большой гонорар за неоправданную работу. Исследователи издания проанализировали эффект от вложений в голливудских звезд, а также выяснили - кто из актеров получив наибольшие инвестиции принес наименьшую прибыль.Лидерскую позицию в рейтинге неоправданных вложений занял актер Мэттью Макконахи. Знаменитости удалось за один заплаченный ему доллар «отбить» только 1,1. Второе место занял Кристиан Бэйл принесший $1,5. Закрывает первую тройку списка актер Мэтт Деймон с результатом $3,7 с каждого потраченного на него доллара.Среди актрис Голливуда лидерскую тройку возглавила Мелисса Маккарти с «отдачей» $4,90 за каждый вложенный доллар. За ней следует Риз Уизерспун - $5,2, а на третей позиции актриса, которая входит в ряды самый высокооплачиваемых, Дженнифер Лоуренс - 6 долларов. Заметим, что аналитики во время расчетов брали во внимание только три последних картины, в которых принимали участие актеры.