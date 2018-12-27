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Forbes назвал имена не оправдавших свои гонорары артистов

Издание Forbes назвало имена самых переоцененных артистов. В список попали актеры и актрисы, которые не оправдали своих гонораров.
Forbes назвал имена не оправдавших свои гонорары артистов

Американский деловой журнал Forbes составил список артистов, которых переоценили, заплатив большой гонорар за неоправданную работу. Исследователи издания проанализировали эффект от вложений в голливудских звезд, а также выяснили - кто из актеров получив наибольшие инвестиции принес наименьшую прибыль.

Лидерскую позицию в рейтинге неоправданных вложений занял актер Мэттью Макконахи. Знаменитости удалось за один заплаченный ему доллар «отбить» только 1,1. Второе место занял Кристиан Бэйл принесший $1,5. Закрывает первую тройку списка актер Мэтт Деймон с результатом $3,7 с каждого потраченного на него доллара.

Среди актрис Голливуда лидерскую тройку возглавила Мелисса Маккарти с «отдачей» $4,90 за каждый вложенный доллар. За ней следует Риз Уизерспун - $5,2, а на третей позиции актриса, которая входит в ряды самый высокооплачиваемых, Дженнифер Лоуренс - 6 долларов. Заметим, что аналитики во время расчетов брали во внимание только три последних картины, в которых принимали участие актеры.



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:07

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