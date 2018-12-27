Дочь миллиардера Ирину Чигиринскую обвинили в измене супругу





Дочь миллиардера Ирина Чигиринская выходила замуж в платье за 14 миллионов рублей, а банкет обошелся в 30 миллионов. Но недавно стало известно, что в жизни молодоженов не все так гладко. Как сообщил инсайдер, Ирина Чигиринская хочет развестись со своим мужем Морисом Мирелли. Именно это и стало причиной ее недавней ссоры с родителями. Инсайдер рассказал, что до замужества наследница миллиардера была влюблена в другого мужчину. Но ее отец настоял, чтобы Ирина Чигиринская вышла замуж за Мориса Мирелли.По словам источника, наследница миллиардера будучи замужней поддерживала отношения со своим возлюбленным. Также инсайдер утверждает, что Ирина Чигиринская недавно сбежала из дома и вернулась лишь после того, как родители дали согласие на ее развод.