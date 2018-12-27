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Дочь миллиардера Ирину Чигиринскую обвинили в измене супругу

Ирина Чигиринская этим летом сочеталась браком с Морисом Мирелли, который является сыном бывшего чиновника. Сейчас дочь миллиардера обвинили в измене супругу.

Дочь миллиардера Ирину Чигиринскую обвинили в измене супругу

Дочь миллиардера Ирина Чигиринская выходила замуж в платье за 14 миллионов рублей, а банкет обошелся в 30 миллионов. Но недавно стало известно, что в жизни молодоженов не все так гладко. Как сообщил инсайдер, Ирина Чигиринская хочет развестись со своим мужем Морисом Мирелли. Именно это и стало причиной ее недавней ссоры с родителями. Инсайдер рассказал, что до замужества наследница миллиардера была влюблена в другого мужчину. Но ее отец настоял, чтобы Ирина Чигиринская вышла замуж за Мориса Мирелли.

Дочь миллиардера Ирину Чигиринскую обвинили в измене супругу

По словам источника, наследница миллиардера будучи замужней поддерживала отношения со своим возлюбленным. Также инсайдер утверждает, что Ирина Чигиринская недавно сбежала из дома и вернулась лишь после того, как родители дали согласие на ее развод.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:53

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