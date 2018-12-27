В новой книге Митио Каку назвал неизбежной колонизацию Вселенной





Митио Каку вспоминает, что когда-то люди пережили эффект, получивший название «бутылочное горлышко». Это произошло во время извержение вулкана Тоба. Тогда из многочисленной популяции людей в живых остались всего 2000 человек, потомками которых мы и являемся. Поэтому колонизация космоса просто неизбежна. Начнется она с Луны — спутника Земли, потом переместится на Марс, далее последует колонизация пояса Койпера и даже облака Оорта.Кроме того, Митио Каку перечислил технологии, которые помогут людям в освоении космоса. К концу XXI века, по мнению автора, на Марсе уже появятся функционирующие базы. А в конце XXII века человечество приблизится к использованию отрицательной материи и варп-двигателей, которые станут ключевой технологией для путешествия в другие галактики.