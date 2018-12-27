Российские моряки в Японском море заметили космолеты пришельцев Нибиру
Российские моряки в дневное время суток в Японском море стали свидетелями приближения космолетов пришельцев Нибиру. По словам очевидцев объектов было несколько и они были в форме треугольников, летящих в сторону Южной Кореи.
Моряки из России стали свидетелями необычного явления. Они заметили космолет пришельцев Нибиру, но добавили, что объектов было несколько, и они двигались весьма быстро. По этой причине их удалось лишь сфотографировать. На снимке видно несколько непонятных светящихся точек в небе. По словам очевидцев, космолеты сначала просто двигались, а потом начали еще и светиться.
В последнее время признаки Нибиру начали появляться по всему миру. Люди начали замечать, как саму Планету Х, так и ее космолеты. Некоторые уфологи считают, что это может быть предвестником конца света. В подтверждение своих слов исследователи говорят, что после каждого посещения Земли пришельцами, на нашей планете происходят различные катаклизмы.
Моряки из России стали свидетелями необычного явления. Они заметили космолет пришельцев Нибиру, но добавили, что объектов было несколько, и они двигались весьма быстро. По этой причине их удалось лишь сфотографировать. На снимке видно несколько непонятных светящихся точек в небе. По словам очевидцев, космолеты сначала просто двигались, а потом начали еще и светиться.
В последнее время признаки Нибиру начали появляться по всему миру. Люди начали замечать, как саму Планету Х, так и ее космолеты. Некоторые уфологи считают, что это может быть предвестником конца света. В подтверждение своих слов исследователи говорят, что после каждого посещения Земли пришельцами, на нашей планете происходят различные катаклизмы.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:27