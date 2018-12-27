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Российские моряки в Японском море заметили космолеты пришельцев Нибиру

Российские моряки в дневное время суток в Японском море стали свидетелями приближения космолетов пришельцев Нибиру. По словам очевидцев объектов было несколько и они были в форме треугольников, летящих в сторону Южной Кореи.

Российские моряки в Японском море заметили космолеты пришельцев Нибиру

Моряки из России стали свидетелями необычного явления. Они заметили космолет пришельцев Нибиру, но добавили, что объектов было несколько, и они двигались весьма быстро. По этой причине их удалось лишь сфотографировать. На снимке видно несколько непонятных светящихся точек в небе. По словам очевидцев, космолеты сначала просто двигались, а потом начали еще и светиться.

В последнее время признаки Нибиру начали появляться по всему миру. Люди начали замечать, как саму Планету Х, так и ее космолеты. Некоторые уфологи считают, что это может быть предвестником конца света. В подтверждение своих слов исследователи говорят, что после каждого посещения Земли пришельцами, на нашей планете происходят различные катаклизмы.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:27

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