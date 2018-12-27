Российские моряки в Японском море заметили космолеты пришельцев Нибиру





Моряки из России стали свидетелями необычного явления. Они заметили космолет пришельцев Нибиру, но добавили, что объектов было несколько, и они двигались весьма быстро. По этой причине их удалось лишь сфотографировать. На снимке видно несколько непонятных светящихся точек в небе. По словам очевидцев, космолеты сначала просто двигались, а потом начали еще и светиться.В последнее время признаки Нибиру начали появляться по всему миру. Люди начали замечать, как саму Планету Х, так и ее космолеты. Некоторые уфологи считают, что это может быть предвестником конца света. В подтверждение своих слов исследователи говорят, что после каждого посещения Земли пришельцами, на нашей планете происходят различные катаклизмы.