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Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью взрослых мужчин»

Возлюбленный Милены Безбородовой – Алексей Безус шокировал телезрителей «Дома-2» своими высказываниями в адрес Ирины Пинчук.

В последнее время многие поклонники реалити-шоу начали замечать, что почти каждый друг Пинчук пытается как-то испортить девушке репутацию или высмеять ее при всем коллективе.

Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью взрослых мужчин»

«Не дай Бог кому-то таких друзей, как Сорока, Оганесян и Безус! Вообще окончательно испортили Пинчук репутацию, теперь и правда только старикам она и интересна и то, лишь в качестве любовницы» - подметил один из поклонников «Дома-2».

Дело в том, что в недавнем эфире телепроекта Алексей, просматривая новый выпуск журнала «Дом-2», увидев новые фотографии Ирины и ее свежее интервью, назвав брюнетку «страстью взрослых мужчин». Сначала мало кто понял, что же хотел сказать Безус своими заявлениями, но сейчас все стало на свои места.

Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью взрослых мужчин»

А все из-за того, что в социальных сетях появилась информация о том, что у Пинчук за Периметром есть мужчина, к которому она постоянно отпрашивается у руководства проекта. По слухам, этому мужчине примерно 50 лет, у него есть жена и дети, а Ирина является его любовницей.

Поговаривают, что Сорока, Оганесян и Безус пытались уговорить Пинчук бросить престарелого любовника, однако девушка отказалась это делать, отметив, что ее все устраивает, ведь мужчина целиком и полностью обеспечивает ее. Это настолько задело друзей Ирины, что они решили окончательно испортить ее репутацию, уверены поклонники проекта.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:46

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