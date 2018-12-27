Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью взрослых мужчин»

«Не дай Бог кому-то таких друзей, как Сорока, Оганесян и Безус! Вообще окончательно испортили Пинчук репутацию, теперь и правда только старикам она и интересна и то, лишь в качестве любовницы» - подметил один из поклонников «Дома-2».





В последнее время многие поклонники реалити-шоу начали замечать, что почти каждый друг Пинчук пытается как-то испортить девушке репутацию или высмеять ее при всем коллективе.Дело в том, что в недавнем эфире телепроекта Алексей, просматривая новый выпуск журнала «Дом-2», увидев новые фотографии Ирины и ее свежее интервью, назвав брюнетку «страстью взрослых мужчин». Сначала мало кто понял, что же хотел сказать Безус своими заявлениями, но сейчас все стало на свои места.А все из-за того, что в социальных сетях появилась информация о том, что у Пинчук за Периметром есть мужчина, к которому она постоянно отпрашивается у руководства проекта. По слухам, этому мужчине примерно 50 лет, у него есть жена и дети, а Ирина является его любовницей.Поговаривают, что Сорока, Оганесян и Безус пытались уговорить Пинчук бросить престарелого любовника, однако девушка отказалась это делать, отметив, что ее все устраивает, ведь мужчина целиком и полностью обеспечивает ее. Это настолько задело друзей Ирины, что они решили окончательно испортить ее репутацию, уверены поклонники проекта.