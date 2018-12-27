Майли Сайрус показала в Instagram фото со свадьбы с Лиамом Хемсвортом

Сайрус, немало удивив поклонников, подтвердила свою свадьбу с актёром Хемсвортом, с которым встречается с 2009 года. На странице певицы появилось множество фотографий в нарядном белом платье невесты. Знаменитость пошутила, что поцелуй, запечатлённый на снимках, стал миллионным по счёту.Изначально пара собиралась устроить церемонию в роскошном доме в Малибу. Однако поместье было уничтожено бушующими в южных штатах США пожарами. Звёзды перенесли свадьбу в Теннесси, отметив её в узком кругу родных и близких, как всегда мечтали.Сайрус надела платье Vivienne Westwood со свободным подолом и открытыми плечами. Поклонники отметили, что певица выглядит невероятно романтично при том, что всегда предпочитала панк-стиль.Неожиданной свадьба стала потому, что долгие отношения возлюбленных были не без ссор. Снявшись в фильме "Последняя песня", актёры объявили помолвку в 2012 году, в честь которой невеста получила кольцо с 3,5-каратным бриллиантом. Однако уже в 2013-м пара рассталась, сойдясь лишь в 2016 году.