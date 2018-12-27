В Перми нашли мертвой пропавшую мать двоих детей
В Перми в Дзержинском районе нашли мертвой пропавшую 12 декабря мать двоих детей. Тело было обнаружено в багажнике автомобиля. Сотрудники право охранительных органов подозревают в убийстве 28-летней гражданки её супруга.
Родственники рассказали, что забили тревогу сразу же, как только Екатерина прекратила выходить на связь. Они звонили мужу погибшей, однако последний ничего конкретного о местонахождении избранницы сказать не мог и только грубил её родным. После того, как испуганные близкие Екатерины Ж. обратились за помощью в полицию, 27 декабря представители правопорядка и волонтеры нашли тело матери двоих детей без признаков жизни.
Екатерина Ж. родилась в Юсьвенском районе. После замужества девушка переехала к супругу в Киров. В браке у них родилось двое наследников. Сейчас дочери убитой 8 лет, а сыну - 4. Супруги развелись три года назад. Екатерина вернулась в Пермь, а дети остались у её матери в Юсьвье. Екатерина работала риэлтором, а через какое-то время снова вышла замуж. Вместе с избранником Вячеславом Катя работала в автотранспортном предприятии.
По словам родных убитой, новый супруг-бизнесмен очень ревновал возлюбленную. Если Екатерина уезжала к матери и не отвечала на его звонки, он мог приехать и устроить скандал.
В тот роковой вечер и случилась очередная сцена ревности. Предприниматель поссорился с женой, а потом перешел к рукоприкладству. От полученных травм жертва скончалась, а горе-муж, пытаясь скрыть следы преступления, спрятал труп супруги в багажник арендованного авто и оставил его на автостоянке на окраине города.
В настоящий момент преступник задержан, касательно его действий сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело согласно статье "Убийство".
Родственники рассказали, что забили тревогу сразу же, как только Екатерина прекратила выходить на связь. Они звонили мужу погибшей, однако последний ничего конкретного о местонахождении избранницы сказать не мог и только грубил её родным. После того, как испуганные близкие Екатерины Ж. обратились за помощью в полицию, 27 декабря представители правопорядка и волонтеры нашли тело матери двоих детей без признаков жизни.
Екатерина Ж. родилась в Юсьвенском районе. После замужества девушка переехала к супругу в Киров. В браке у них родилось двое наследников. Сейчас дочери убитой 8 лет, а сыну - 4. Супруги развелись три года назад. Екатерина вернулась в Пермь, а дети остались у её матери в Юсьвье. Екатерина работала риэлтором, а через какое-то время снова вышла замуж. Вместе с избранником Вячеславом Катя работала в автотранспортном предприятии.
По словам родных убитой, новый супруг-бизнесмен очень ревновал возлюбленную. Если Екатерина уезжала к матери и не отвечала на его звонки, он мог приехать и устроить скандал.
В тот роковой вечер и случилась очередная сцена ревности. Предприниматель поссорился с женой, а потом перешел к рукоприкладству. От полученных травм жертва скончалась, а горе-муж, пытаясь скрыть следы преступления, спрятал труп супруги в багажник арендованного авто и оставил его на автостоянке на окраине города.
В настоящий момент преступник задержан, касательно его действий сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело согласно статье "Убийство".
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:43