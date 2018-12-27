В Перми нашли мертвой пропавшую мать двоих детей





Родственники рассказали, что забили тревогу сразу же, как только Екатерина прекратила выходить на связь. Они звонили мужу погибшей, однако последний ничего конкретного о местонахождении избранницы сказать не мог и только грубил её родным. После того, как испуганные близкие Екатерины Ж. обратились за помощью в полицию, 27 декабря представители правопорядка и волонтеры нашли тело матери двоих детей без признаков жизни.Екатерина Ж. родилась в Юсьвенском районе. После замужества девушка переехала к супругу в Киров. В браке у них родилось двое наследников. Сейчас дочери убитой 8 лет, а сыну - 4. Супруги развелись три года назад. Екатерина вернулась в Пермь, а дети остались у её матери в Юсьвье. Екатерина работала риэлтором, а через какое-то время снова вышла замуж. Вместе с избранником Вячеславом Катя работала в автотранспортном предприятии.По словам родных убитой, новый супруг-бизнесмен очень ревновал возлюбленную. Если Екатерина уезжала к матери и не отвечала на его звонки, он мог приехать и устроить скандал.В тот роковой вечер и случилась очередная сцена ревности. Предприниматель поссорился с женой, а потом перешел к рукоприкладству. От полученных травм жертва скончалась, а горе-муж, пытаясь скрыть следы преступления, спрятал труп супруги в багажник арендованного авто и оставил его на автостоянке на окраине города.В настоящий момент преступник задержан, касательно его действий сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело согласно статье "Убийство".