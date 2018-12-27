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Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли

В Африке учеными зафиксирована аномалия, ослабляющая магнитное поле земли. Результаты исследований, проводимых специалистами, показали, что аномалия является частью более глобального явления, начавшегося почти 1000 лет назад, а именно смены магнитных полюсов.
Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли

Хотя явных доказательств у ученых нет, но они полагают, что 780 тысяч лет назад уже происходило подобное событие. Как оно отразилось на животных, населявших в то время Землю, исследователи сказать не в состоянии. Поэтому предсказать, что будет происходить с человечеством во время смены полюсов в наши дни с полной уверенностью нельзя.

Данные, полученные от геостационарных спутников, показывают, что ослабевание магнитного поля происходит над территорией, протянувшейся от Чили до Зимбабве. Происходит это из-за влияния резервуаров плотных пород на генерацию магнитного поля Земли металлическим ядром. Более тщательное исследование причин, вызвавших ослабевание магнитного поля, проблематично. Дело в том, что древние африканцы во время своих ритуалов уничтожали археологические реликвии, которые могли бы помочь в установлении более точной даты возникновения аномалии и причин, вызвавших ее.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00

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