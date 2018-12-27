Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли





Хотя явных доказательств у ученых нет, но они полагают, что 780 тысяч лет назад уже происходило подобное событие. Как оно отразилось на животных, населявших в то время Землю, исследователи сказать не в состоянии. Поэтому предсказать, что будет происходить с человечеством во время смены полюсов в наши дни с полной уверенностью нельзя.Данные, полученные от геостационарных спутников, показывают, что ослабевание магнитного поля происходит над территорией, протянувшейся от Чили до Зимбабве. Происходит это из-за влияния резервуаров плотных пород на генерацию магнитного поля Земли металлическим ядром. Более тщательное исследование причин, вызвавших ослабевание магнитного поля, проблематично. Дело в том, что древние африканцы во время своих ритуалов уничтожали археологические реликвии, которые могли бы помочь в установлении более точной даты возникновения аномалии и причин, вызвавших ее.