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Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела Марина Африкантова

В последнее время зрители «Дом-2» все чаще стали обсуждать внешность Марины Африкантовой, вернее ее стремительное старение, а совсем очевидным это стало после публикации в Сети стоп-кадра одного из эфиров.

Поклонники телестройки все чаще замечают необратимые возрастные изменения во внешности Африкантовой-младшей, лицо которое опухло от многочисленных «уколов красоты» и стало напоминать восковую маску, «как у Фантомаса».

Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела Марина Африкантова

При этом явно проступили мешки под глазами и морщины, включая мимические. Именно они выдают истинный возраст девушки «на выданье».

Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела Марина Африкантова

Фанаты уже давно не верят, что Марине всего 30 лет и уверены, что ее возраст приближается к 40. Стоп-кадр из последнего эфира показал, что Марина выглядит потрепанной и чуть ли не старше своей мамы, что особо заметно рядом с 19-летним Романом Капаклы.

Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела Марина Африкантова

Хейтеры со свойственным им цинизмом предположили, что Капаклы вряд ли на ней женится и скорее всего «прокатит», как это сделал некогда Андрей Чуев. А кое-кто отметил, что Марину Африкантову на пенсию будут провожать всей страной – прямо с Поляны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:40

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