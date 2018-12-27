Стоп-кадр эфира «Дом-2» показал, как постарела Марина Африкантова
В последнее время зрители «Дом-2» все чаще стали обсуждать внешность Марины Африкантовой, вернее ее стремительное старение, а совсем очевидным это стало после публикации в Сети стоп-кадра одного из эфиров.
Поклонники телестройки все чаще замечают необратимые возрастные изменения во внешности Африкантовой-младшей, лицо которое опухло от многочисленных «уколов красоты» и стало напоминать восковую маску, «как у Фантомаса».
При этом явно проступили мешки под глазами и морщины, включая мимические. Именно они выдают истинный возраст девушки «на выданье».
Фанаты уже давно не верят, что Марине всего 30 лет и уверены, что ее возраст приближается к 40. Стоп-кадр из последнего эфира показал, что Марина выглядит потрепанной и чуть ли не старше своей мамы, что особо заметно рядом с 19-летним Романом Капаклы.
Хейтеры со свойственным им цинизмом предположили, что Капаклы вряд ли на ней женится и скорее всего «прокатит», как это сделал некогда Андрей Чуев. А кое-кто отметил, что Марину Африкантову на пенсию будут провожать всей страной – прямо с Поляны.
Поклонники телестройки все чаще замечают необратимые возрастные изменения во внешности Африкантовой-младшей, лицо которое опухло от многочисленных «уколов красоты» и стало напоминать восковую маску, «как у Фантомаса».
При этом явно проступили мешки под глазами и морщины, включая мимические. Именно они выдают истинный возраст девушки «на выданье».
Фанаты уже давно не верят, что Марине всего 30 лет и уверены, что ее возраст приближается к 40. Стоп-кадр из последнего эфира показал, что Марина выглядит потрепанной и чуть ли не старше своей мамы, что особо заметно рядом с 19-летним Романом Капаклы.
Хейтеры со свойственным им цинизмом предположили, что Капаклы вряд ли на ней женится и скорее всего «прокатит», как это сделал некогда Андрей Чуев. А кое-кто отметил, что Марину Африкантову на пенсию будут провожать всей страной – прямо с Поляны.