Уфолог в США обнаружил расположение секретной базы инопланетян
Ричард Эстеп обнаружил в США расположение секретной базы инопланетян. Уфолог написал книгу и предоставил факты, которые подтверждают его слова.
Ричард Эстеп является исследователем паранормальных явлений, недавно он выпустил книгу под названием «Колорадские НЛО». Там уфолог описал реальные истории, которые ему рассказали люди, видевшие НЛО или вступающие с пришельцами в контакт. На создание книги исследователю понадобилось более 2 лет, он решил подробно описать и показать, где в США находится база НЛО.
Ричард Эстеп уверяет, что инопланетяне действительно существуют. Также специалист по паранормальным явлениям считает, что они живут совсем рядом с людьми. Уфолог призывает своих коллег помочь ему отыскать пришельцев и изучить ту местность, где может быть их база НЛО на Земле. Но немногие исследователи готовы присоединиться к своему коллеге.
Ричард Эстеп является исследователем паранормальных явлений, недавно он выпустил книгу под названием «Колорадские НЛО». Там уфолог описал реальные истории, которые ему рассказали люди, видевшие НЛО или вступающие с пришельцами в контакт. На создание книги исследователю понадобилось более 2 лет, он решил подробно описать и показать, где в США находится база НЛО.
Ричард Эстеп уверяет, что инопланетяне действительно существуют. Также специалист по паранормальным явлениям считает, что они живут совсем рядом с людьми. Уфолог призывает своих коллег помочь ему отыскать пришельцев и изучить ту местность, где может быть их база НЛО на Земле. Но немногие исследователи готовы присоединиться к своему коллеге.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:38