АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные российские звезды шоу-бизнеса в Instagram
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в Сибирь

Жерар Депардье недавно обосновался в Новосибирске. В будущем французский актер хотел бы перевезти в Сибирь своих детей и надеется, что они согласятся.
Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в Сибирь

Депардье, получившему гражданство России, в стране оказали радушный прием, и он не устает с восхищением говорить о русском гостеприимстве. Знаменитость не раз признавался в любви к путешествиям, познанию новых культур. Особенно ему приглянулась Сибирь, ее первобытная природа, снега, уютные деревеньки. Актеру хотелось бы через некоторое время перевезти в этот живописный край всех четырех родственниц, но они пока не готовы разделять его кочевой образ жизни. Депардье надеется, что наследники в будущем обрадуют его своим согласием.

Вскоре звезда французского кино планирует отправиться на Кавказ, где наладил производство минеральных вод. Актер мечтает привезти в Европу российские продукты, в частности, пельмени и мед. Иностранцам, уверен Депардье, эти вкусности обязательно понравятся.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлены очертания Солнца на разных планетах
Американец первым в истории пересек Антарктиду в
Российские моряки в Японском море заметили
«Оскорби Бузову и тебя вспомнят»: Галич, Лобода и
Разработчики Suzuki Jimny создают пикап и
Бузова & Трамп: Что общего у скандальных и
Майли Сайрус показала в Instagram фото со свадьбы
Супруга Андрея Малахова показала семейную идиллию
Ученые: Таинственная аномалия в Африке ослабила
Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в
Марина Африкантова сообщила, что Роман Капаклы
Картина Тициана останется в РФ до переговоров о
Ольга Бузова заявила в Instagram, что постаралась
Уфолог в США обнаружил расположение секретной
В интернете выложили видео неизвестного смартфона
Американские ученые назвали неожиданную причину
Пелагея призналась, что у дочери начинается
Валерия на Новогоднем огоньке спела с Егором
Ученые: Эти существа переживут глобальную
Почти 3 млн должников не смогут выехать из России
Любовь Успенская в Instagram трогательно
В январе состоится премьера последнего фильма
Samsung собирается выпустить производительный
Маша Малиновская вернулась на "Муз-ТВ"
Отрицательный резус-фактор крови может указывать
Отец Риты Дакоты решил лечиться от алкоголизма
На Луне исследователи заметили странную черную
Алексей Безус назвал Ирину Пинчук «страстью
В Перми нашли мертвой пропавшую мать двоих детей
Елена Проклова рассказала о любимых новогодних
Просмотреть все новости