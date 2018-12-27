Жерар Депардье хочет перевезти своих детей в Сибирь

Депардье, получившему гражданство России, в стране оказали радушный прием, и он не устает с восхищением говорить о русском гостеприимстве. Знаменитость не раз признавался в любви к путешествиям, познанию новых культур. Особенно ему приглянулась Сибирь, ее первобытная природа, снега, уютные деревеньки. Актеру хотелось бы через некоторое время перевезти в этот живописный край всех четырех родственниц, но они пока не готовы разделять его кочевой образ жизни. Депардье надеется, что наследники в будущем обрадуют его своим согласием.Вскоре звезда французского кино планирует отправиться на Кавказ, где наладил производство минеральных вод. Актер мечтает привезти в Европу российские продукты, в частности, пельмени и мед. Иностранцам, уверен Депардье, эти вкусности обязательно понравятся.