Картина Тициана останется в РФ до переговоров о ее покупке





ГМИИ выявил желание приобрести полотно под названием «Венера и Адонис» художника Тициана у ее нынешнего владельца. По заявлению пресс-службы, музей договорился с хозяином полотна. Теперь произведение искусства не покинет пределов Российской Федерации до января, а именно до начала переговоров о его купле-продаже. Целью договоренности является гарантия того, что холст не будет продана другому клиенту.Полотно Тициана «Венера и Адонис» является одним из знаменитейших его работ. Предполагалось, что подлинная картина находится в Музее Прадо. Известно, что несколько вариантов и повторений картины, которые приписывают кисти Тициана, размещены в различных музеях и коллекциях по всему миру. Картина, которая находится сейчас в России, попала в ГМИИ, как копия работы итальянца, написанная неизвестным автором. Однако, работник музея Виктория Маркова определила, что это подлинник художника. Проработав над полотном два года искусствовед заявляет, что данная картина является прототипом для написания предполагаемого сюжета.