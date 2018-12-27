Житель Тюмени спас заблудившегося в 35-градусный мороз школьника





В Тюмени в 5 часов утра 27 декабря шедший на работу житель увидел бродящего в одиночестве ребёнка, когда термометр показывал -35 градусов. Поговорив со школьником, мужчина понял, что во время сильных заморозков в его семье произошла ссора из-за плохих отметок, вынудившая 8-летнего ребенка к бегству из дома.Накануне вечером он собрался и ушёл к бабушке, однако в сумерках не смог отыскать дорогу и заночевал в подъезде, чтобы не замёрзнуть. На рассвете мальчик продолжил поиски, но встреченный мужчина отвёл его в тёплый магазин, предварительно позвонив в полицию.Сотрудники правоохранительных органов вернули пропавшего родителям. Жителю Тюмени, которого земляки посчитали настоящим героем, вручили благодарственное письмо от властей города и подарок.