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Житель Тюмени спас заблудившегося в 35-градусный мороз школьника

В Тюмени местный житель спас заблудившегося в 35-градусный мороз школьника. Из-за ссоры с родителями мальчик убежал из дома к бабушке.
Житель Тюмени спас заблудившегося в 35-градусный мороз школьника

В Тюмени в 5 часов утра 27 декабря шедший на работу житель увидел бродящего в одиночестве ребёнка, когда термометр показывал -35 градусов. Поговорив со школьником, мужчина понял, что во время сильных заморозков в его семье произошла ссора из-за плохих отметок, вынудившая 8-летнего ребенка к бегству из дома.

Накануне вечером он собрался и ушёл к бабушке, однако в сумерках не смог отыскать дорогу и заночевал в подъезде, чтобы не замёрзнуть. На рассвете мальчик продолжил поиски, но встреченный мужчина отвёл его в тёплый магазин, предварительно позвонив в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов вернули пропавшего родителям. Жителю Тюмени, которого земляки посчитали настоящим героем, вручили благодарственное письмо от властей города и подарок.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:16

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