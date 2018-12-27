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Американские ученые назвали неожиданную причину землетрясений

Американские ученые назвали неожиданную причину землетрясений. Специалисты уверены, что сейсмические явления, случающиеся вдали от тектонических плит, вызваны речной эрозией - вымыванием пород, сообщается в ScienceAlert.

Американские ученые назвали неожиданную причину землетрясений

Большинство землетрясений наблюдается в зонах стыков плит. Тектонические плиты двигаются, хотя это и незаметно невооруженным глазом. Из-за трения краев происходит напряжение, приводящее к сильным толчкам. Однако иногда землетрясения случаются и в сейсмически безопасных зонах. Это связано с речной эрозией, считают специалисты из США, проводившие специальное исследование. На протяжении миллионов лет потоки воды способны пробить русло в земных породах.

Ученые разработали модель с имитацией вымывания 150 м породы речными водами. Геологам удалось узнать, что примерно такое же количество вымыла река Теннесси за последние 9 млн лет. Благодаря моделированию стало известно, что именно речная эрозия приводит к слабости земной коры. Авторы исследования полагают, что новое открытие позволит экспертам учитывать данный фактор во время прогнозирования сейсмических толчков.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:15

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